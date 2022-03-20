عاجل.. هجوم حوثي يستهدف منشآت مدنية واقتصادية بالمملكة والتحالف يصدر بيان

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل قليل ، بأن هجوما حوثيا عدائيا استهدف محطة كهرباء ظهران الجنوب بالمملكة.
وأضاف التحالف في بيان مقتضب بأن هجوم عدائي حوثي آخر استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان.
وندد التحالف بتصعيد المليشيا لهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية.
وأضاف التحالف أن التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصاديه والمدنيه مثابة الرد على الدعوة الخليجيه .
وأكد التحالف أن تصعيد الحوثيين بهجمات عدائية رفض لجهود ومبادرات السلام .