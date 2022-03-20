قيادي «حـوثي»بارز يعلن مغادرته «صنعاء»ويُبشّر قياداته بـ انفجار الوضع واشتعال ثورة شعبية في مناطق سيطرتها

الأحد 20 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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اعلن أحد أبرز قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية الذين ساهموا في إسقاط محافظة «عمران»مطلع العام 2014 عضو ما يسمى بـ اللجنة الثورية العليا التابعة للمليشيات الإرهابية المدعو "صادق أبو شوارب" مساء اليوم السبت نيته مغادرة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعته وذلك على خلفية ما وصفه بحلول الرجس على «صنعاء» بما كسبت أيدي القائمين فيها في إشارة(إلى احتجاجه على انتهاكات وممارسات سلطات جماعته الانقلابية المتواجدة في صنعاء).

وبشّر القيادي الحوثي في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر رصدها محرر مأرب برس جماعته بـ "بغضب الله الذي لا مرد له" في اشارة الى اقتراب الانفجار الشعبي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعته نتيجة غلاء المعيشة وسياسة التجويع التي تنتهجها الجماعة ضد المواطنين في مناطق سيطرتها.

وجاء في التغريدة :«عندما يحل الرجس على صنعاء بما كسبت أيدي القائمين فيها... تصبح الهجرة منها واجب شرعي و أخلاقي و تقتضية الحكمة لأن غضب الله إذا حل بدار قوم لا مرد له.»

وكان القيادي الحوثي أبو شوارب قد اعلن خلال الايام القليلة الماضية عبر حسابه بموقع تويتر إضرابه عن الطعام لمدة 24 ساعة في معقل زعيم المليشيات بمحافظة صعدة وذلك نيابةً عن من اسماهم بـ المستضعفين في مناطق سيطرة جماعته الانقلابية حتى يتم محاسبة من وصفهم بالمقصرين واقالة الفاشلين في المؤسسات الاقتصادية التي تسيطر عليها جماعته الحوثية.

يذكر بان القيادي المتحوث أبو شوارب أحد القيادات القبلية التي استخدمتها المليشيات كأدوات امتهنت العمالة والجاسوسية في عقر قبيلة حاشد اليمنية لصالح المليشيات عند مهاجمه الاخيرة لمحافظة عمران مطلع العام 2014م وكذا الانقلاب على الحكومة الشرعية.