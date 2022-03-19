الحوثيون: مشاورات الرياض القادمة عنوانها سلام وباطنها عدوان أكثر

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قالت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إن الدعوة التي وجهها مجلس التعاون لدول الخليج العربي لعقد مشاورات يمنية- يمنية لتحقيق السلام وايقاف الحرب، تحمل في باطنها حصار اشد.

وقال رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي الاعلى" الحوثي مهدي المشاط خلال اجتماع عقده بالقيادات المعينة من قبل الجماعة في مختلف الوزارت في مناطق سيطرتها، إن "ما تسمى مشاورات الرياض، عنوانها سلام وباطنها عدوان أكثر وحصار أشد على الشعب اليمني، وعلى الجميع في مؤسسات الدولة أن يعرفوا ذلك".

وبحسب وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، قال المشاط إن مجلس التعاون يسعى من خلال " هذا المؤتمر أو ما يسمى بالمشاورات، للملمة وتوحيد جبهات المنافقين الخونة الفاشلين فقط، يريدون لملمة الشتات داخل صفوف النفاق والارتزاق، ليستمروا في تصعيدهم وحصارهم على شعبنا الذي يوجد بصيص أمل من هذه المشاورات، لذلك لا يجب التفاؤل به، فهو ليس إلا للمزيد من القتل والحصار".

وقال مخاطبا الداعين للمشاورات " أي غباء وأي استحمار تمارسه على أبناء شعبنا وأنت تحاصره وتدعو من الناحية الأخرى للسلام، وما هو السلام إذا لم يكن الجانب الإنساني على مقدماته وفي أولى اهتماماته ... أنتم أيها الأعداء فاشلون وكل خططكم ستبوء بالفشل، والخيبة، لأن شعبنا في موقف الحق ومعتمد على الله وثابت وصابر، فهو لا يثق بكذبكم ولا بخداعكم"

ونهاية الاسبوع الماضي عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مؤتمرا صحفيا، اعلنت خلاله عن إطلاق مشاورات يمنية-يمنية، بهدف وقف اطلاق النار في البلاد وإدارة الشأن الامني وفتح ممرات انسانية وتوحيد الصف ودعم مؤسسات الدولة.

وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، ان المشاورات ستعقد في مقر الامانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض، نهاية الشهر الجاري، وسيتم توجيه الدعوة لـ 500 شخصية يمنية تمثل كافة المكونات اليمنية بدون استثناء.