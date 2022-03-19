أوكرانيا تكشف حقيقة توقف صادراتها من المحاصيل الزراعية

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حذر المستشار الرئاسي الأوكراني أوليه أوستينكو، اليوم السبت، من أن بلاده قد لا تنتج محاصيل كافية للتصدير إذا تعطلت الزراعة هذا العام بسبب العملية العسكرية الروسية في بلاده.

ونقلت "رويترز" عن أوستينكو، تصريحات تلفزيونية، أوضح خلالها أن أوكرانيا لديها ما يكفي من احتياطيات الحبوب والغذاء لمدة عام.

ولفت مستشار الرئيس الأوكراني إلى أنه إذا استمرت العملية العسكرية، لن تكون بلاده قادرة على تصدير الحبوب إلى العالم، وستكون هناك مشاكل، مشيرا إلى أن أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وهما من أكبر منتجي المحاصيل الزراعية عالميا، ستؤدي على الأرجح لأزمة غذاء في إفريقيا والشرق الأوسط خلال الأشهر الإثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة.

ونوه ماكرون إلى أن مواصلة فرض العقوبات على روسيا، سيجعلها تنتقم، الأمر الذي سيتطلب من الأوروبيين تنظيم وتقليل استهلاك الطاقة لتجنب التبعات، لافتا إلى أن بلاده تواصل الحوار مع طرفي الأزمة لوقف إطلاق النار ولكن موسكو لم تغير موقفها، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أنه ليس هناك علم بشكل انتهاء الأزمة وكيفية تطورها.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.