الجيش الوطني يعلن تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوبي «مأرب» وقائد مطارح «الجوف» يؤكد :المليشيات باتت في رمقها الأخير

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صباح اليوم السبت من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهات مأرب الجنوبية.

ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن قائد مطارح الجوف الشيخ خالد بن شطيف قولة: أن الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش والمقاومة صباح اليوم في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، تؤكد على هشاشة المليشيا الإيرانية التي باتت في رمقها الأخير.

مضيفاً أن المليشيا تلقت ضربات موجعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في المعركة التي دارت رحاها صباح اليوم، بالإضافة إلى تدمير 4 عربات، و5 أطقم قتالية تابعة لتلك العصابة الاجرامية.

لافتاً إلى أن أبطال الجيش والمقاومة اغتنموا معدات وأطقم وعربات قتالية تابعة للمليشيا الإيرانية.

مشيداً بدور طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي استهدف بعدة غارات جوية آليات وتعزيزات وتجمعات المليشيا الإيرانية على امتداد مسرح العمليات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وتدميرها كلياً.