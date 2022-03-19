الجيش الوطني يعلن تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوبي «مأرب» وقائد مطارح «الجوف» يؤكد :المليشيات باتت في رمقها الأخير الماجستير للباحث عبدالواحد دهمش بتقدير امتياز من جامعة إقليم سبأ تقرير رسمي: مأرب تحتضن أكثر من 2 مليون نازح موزعين على 195 مخيم مأرب: وزارة الاوقاف تحذر من تجريف مليشيا الحوثي للهوية اليمنية، وتدعو للحفاظ على الوطن ومكتسباته. - وطن تسير قافلتها الاسبوعية لأبطال الجيش والمقاومة غربي مارب تدشين مرحلة ثانية لحملة التحصين الموسع ضد شلل الاطفال بمارب رئيس رابطة علماء عدن يشيد بدعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار بين المكونات اليمنية ما دور الإنتقالي في وقف تصدير النفط من منطقة الخشعة بحضرموت؟ اسم الجسر يرتبط بملحمة عثمانية حدثت قبل أكثر من 100 عام.. أردوغان يفتتح أطول جسر معلق بالعالم يربط بين قارتين ويعلن تخطي اليابان التعاون الإسلامي تتحدث عن «مبادرة شديدة الأهمية» لوقف نزيف الدم اليمني والتوصل الى حل
تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صباح اليوم السبت من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهات مأرب الجنوبية.
ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن قائد مطارح الجوف الشيخ خالد بن شطيف قولة: أن الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش والمقاومة صباح اليوم في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، تؤكد على هشاشة المليشيا الإيرانية التي باتت في رمقها الأخير.
مضيفاً أن المليشيا تلقت ضربات موجعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في المعركة التي دارت رحاها صباح اليوم، بالإضافة إلى تدمير 4 عربات، و5 أطقم قتالية تابعة لتلك العصابة الاجرامية.
لافتاً إلى أن أبطال الجيش والمقاومة اغتنموا معدات وأطقم وعربات قتالية تابعة للمليشيا الإيرانية.
مشيداً بدور طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي استهدف بعدة غارات جوية آليات وتعزيزات وتجمعات المليشيا الإيرانية على امتداد مسرح العمليات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وتدميرها كلياً.