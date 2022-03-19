الماجستير للباحث عبدالواحد دهمش بتقدير امتياز من جامعة إقليم سبأ

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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شهدت قاعة 22 مايو بجامعة إقليم سبأ صباح اليوم السبت مناقشة رسالة الماجستير للباحث عبدالواحد دهمش.

وبعد استعراض الباحث لابرز ما ورد في رسالته وبعد مناقشة عميقة حصل الباحث على تقدير امتياز على رسالته الموسومة بعنوان ( الصورة في شعر محمد جميح في ديوانه أودية العشق) .

وقد شكلت نيابة الدراسات العليا لجنة لمناقشة الرسالة وكانت من عضوية

أ.د .محمد أحمد العامري رئيسا ومشرفا

أ.م د. سامي حسين القصوص مشرفا خارجيا

د. إبراهيم قايد الحباري مشرفا داخليا