الجيش الوطني يعلن تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوبي «مأرب» وقائد مطارح «الجوف» يؤكد :المليشيات باتت في رمقها الأخير الماجستير للباحث عبدالواحد دهمش بتقدير امتياز من جامعة إقليم سبأ تقرير رسمي: مأرب تحتضن أكثر من 2 مليون نازح موزعين على 195 مخيم مأرب: وزارة الاوقاف تحذر من تجريف مليشيا الحوثي للهوية اليمنية، وتدعو للحفاظ على الوطن ومكتسباته. - وطن تسير قافلتها الاسبوعية لأبطال الجيش والمقاومة غربي مارب تدشين مرحلة ثانية لحملة التحصين الموسع ضد شلل الاطفال بمارب رئيس رابطة علماء عدن يشيد بدعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار بين المكونات اليمنية ما دور الإنتقالي في وقف تصدير النفط من منطقة الخشعة بحضرموت؟ اسم الجسر يرتبط بملحمة عثمانية حدثت قبل أكثر من 100 عام.. أردوغان يفتتح أطول جسر معلق بالعالم يربط بين قارتين ويعلن تخطي اليابان التعاون الإسلامي تتحدث عن «مبادرة شديدة الأهمية» لوقف نزيف الدم اليمني والتوصل الى حل
شهدت قاعة 22 مايو بجامعة إقليم سبأ صباح اليوم السبت مناقشة رسالة الماجستير للباحث عبدالواحد دهمش.
وبعد استعراض الباحث لابرز ما ورد في رسالته وبعد مناقشة عميقة حصل الباحث على تقدير امتياز على رسالته الموسومة بعنوان ( الصورة في شعر محمد جميح في ديوانه أودية العشق) .
وقد شكلت نيابة الدراسات العليا لجنة لمناقشة الرسالة وكانت من عضوية
أ.د .محمد أحمد العامري رئيسا ومشرفا
أ.م د. سامي حسين القصوص مشرفا خارجيا
د. إبراهيم قايد الحباري مشرفا داخليا