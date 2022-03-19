تقرير رسمي: مأرب تحتضن أكثر من 2 مليون نازح موزعين على 195 مخيم

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أصدرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب تقريرها السنوي للعام 2021م واستعرض التقرير السنوي البناء الإستراتيجي للوحدة التنفيذية والهيكل الإداري لها وهيكل القطاعات والمخيمات والاحياء السكنية وإحصائيات النزوح وأنشطة الوحدة وخرائط وتدخلات شركاء العمل الإنساني وأهم احتياجات النازحين وأهم التحديات.

حيث بلغ إجمالي سكان محافظة مأرب 3,118,220 فرد توزعوا على النحو التالي 2,212,992 فرد نازح موزعين في195 مخيم وتجمع للنازحين بالإضافة الى الأحياء السكنية، فيما بلغ عدد المجتمع المضيف 520,228 فرد ، وبلغ عدد المهاجرين الغير الشرعيين من القرن الأفريقي350,000 فرد حسب إحصاءات رسمية صادرة عن مكتب الاحصاء ومكتب التخطيط ومكتب الوحدة التنفيذية بالمحافظة للعام 2021 م .

وأكد التقرير أن الوحدة التنفيذية عملت كوسيط بين المجتمع النازح والمنظمات الفاعلة في المحافظة من خلال رفع إحتياجات النازحين وتتبع حركة النزوح وتنسيق المساعدات الإنسانية وحشد الجهود حيث عملت الوحدة على إصدار 3,850 رسالة تسهيل وقامت بعمل 410 لقاء تنسيقي بالإضافة الى 51 تنسيق لتوفير أراضي للنازحين وشاركت المنظمات ب 1,200 قائمة من قوائم المستفيدين حيث تمتلك الوحدة التنفيذية بمحافظة مأرب بنك معلومات الأسر النازحة مؤكدة في الوقت نفسه رفع 720 من الإحتياجات الإنسانية للعام 2021م ، وشكلت الوحدة التنفيذية 3 لجان طوارئ ، كما عملت الوحدة التنفيذية على تسهيل 3,640 توثيقا قانونياً، واسهمت الوحدة التنفيذية في تنظيم 970 فعالية ونزولات ميدانية وإعلامية في مجال التوعية المجتمعية، كما أصدرت الوحدة التنفيذية 290 تقريراً عاما، و12 تقرير في مجال تطورات النزوح وأطلقت480 مناشدة إنسانية ، وفي الوقت نفسه نسقت الوحدة التنفيذية 1,819 مشروع وتدخل فيما أقامت 22 دورة تدريبية واستقبلت55,640 من الشكاوى والمقترحات الذي تم معالجتها في العام2021م

وقارن التقرير بين حجم النزوح منذ العام 2015 الى العام 2021م حيث بلغ عدد النازحين في العام 2021م 2,212,992 فرد نازح بمعدل زيادة 1,933,692 فرد

مقارنة في العام 2015 م حيث بلغ عدد النازحين فيه 279,300 فرد نازح.

وحسب التقرير فقد استفادت منذ يناير الى ديسمبر 2021م عدد 68,164 أسرة نازحة في مجال المأوى والمواد الغير غذائية بعدد 16 مشروع ، واستفاد في مجال المياه والاصحاح البيئي 55,142 أسرة نازحة بعدد 18 مشروع، واستفاد في مجال الأمن الغذائي وسبل العيش بحصص شهرية 70,562 أسرة نازحة، فيما حصلت 82,893 أسرة نازحة على سلل غذائية، ووجبات جاهزة، ونقد مقابل الغذاء، وتوزيع بذور زراعية بعدد48 مشروع في مجال الأمن الغذائي والزراعة، واستفاد253,000 فرد في الجوانب الصحية عبر العيادات الطبية المتنقلة، وترميم وتوسيع وحدات صحية ، وعبر التوعية الصحية، والمستلزمات الطبية، وانشاء ودعم مراكز صحية ،بعدد 17 مشروعا صحيا، أما في جانب التعليم فقد استفاد 76,340 فرد نازح بعدد 22مشروع بمشاريع ترميم مدارس، وبنا فصول اضافيه، وبناء مدارس في مخيمات النزوح او بالقرب منها، وتوزيع حقائب ومستلزمات مدرسيه، وحوافز ودورات للمعلمين، وفي جانب الحماية فقد استفادت 42,473 أسرة نازحة بعدد 12 مشروع في المساعدات النقدية، والاستشارات القانونية، والوثائق الشخصية،والدعم النفسي، والمساحات الآمنة والصديقة، واستفاد في جانب التغذية 18,684فرد نازح بعدد 6 مشاريع بتغذية تكميلية، وتغذية علاجية، وتغذية الحوامل، واستفاد في مجال الإستجابة الإنسانية السريعة15,427 أسرة نازحة بحقائب إستجابة طارئة مؤكداً التقرير حجم الفجوات والاحتياجات في جميع المجالات والقطاعات الإنسانية والإغاثية مؤكداً أن حجم الفجوة لا يزال متسع حيث ان المحافظة تأوي ما نسبته 64% من نسبة النزوح في الجمهورة اليمنية حيث يوجد فيها مخيم الجفينة والذي يعتبر أكبر مخيم على مستوى الجمهورية يقطن فيه 71,654 فرد نازح.

ودعاء التقرير الى ضرورة اعتماد محافظة مأرب مركز إنساني مستقل مؤكدا على أهمية قيام المنظمات الدولية والأممية بفتح مكاتب مستقله لها في المحافظة مشيراً الى ضرورة تواجد الكتل على رأسها كتلة الحماية وتفعيل دور الكتل الفرعية في المحافظة، وحشد الجهود من قبل الحكومة والعمل على توفير مخزون طارئ للتدخلات الطارئة يخضع للوحدة التنفيذية لمواجهة النزوح المستمر،واهاب التقرير باللجنة الدولية للصليب الأحمر بتعزيز حضورها الفاعل والتعزيز من تدخلاتها، داعية الحكومة الى اعتماد ميزانية تشغيلية لمكتب الوحدة التنفيذية بمحافظة مأرب.