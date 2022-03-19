مأرب: وزارة الاوقاف تحذر من تجريف مليشيا الحوثي للهوية اليمنية، وتدعو للحفاظ على الوطن ومكتسباته.

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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عقدت في مدينة مأرب ورشة عمل حول آليات تنسيق وتوحيد الجهود للنهوض بالعمل القرآني، بمشاركة واسعة من قبل الجمعيات والمؤسسات المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه.

وهدفت الورشة التي أقيمت برعاية وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ/ محمد عيضة شبيبة، ومحافظ محافظة مأرب اللواء/ سلطان بن علي العرادة، الى الخروج برؤية موحده لتنسيق العمل القرآني وتجويده.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تحصين المجتمع فكرياً ضد تجريف الهوية اليمنية التي تسعى اليها مليشيا الحوثي، والعمل للحفاظ على الوطن ومكتسباته.

ودعو الى إنشاء هيئة عليا لتنظيم وتنسيق الأعمال بين المؤسسات القرآنية، وإنشاء مركز تدريب وتأهيل خاص بالعمل القرآني، مع انشاء مركز إعلامي خاص بالمؤسسات القرآنية. كما دعو الى الاهتمام بأهل القرآن وإقامة مشيخة إقراء على مستوى المحافظة

والانطلاق منها إلى المحافظات الأخرى، مع الاهتمام بمعلمي القرآن الكريم ورعايتهم مادياً ومعنوياً والسعي لتوظيفهم عبر مكتب الأوقاف والإرشاد وإدارة التحفيظ بمكتب التربية والتعليم. وفي الفعالية قدمت عدد من اوراق العمل، اكدت في مجملها على

ضرورة الاهتمام بمؤسسات القرآن الكريم ورعايتها لما تمثله من وسطية واعتدال في مخرجاتها. حضر الفعالية وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ الشيخ/ حسن

عبدالله الشيخ، ومدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة الأستاذ/ حسن القبيسي، ومدير إدارة التحفيظ بمكتب التربية والتعليم الأستاذ/ مبروك جمالة، وممثلي المؤسسات والجمعيات القرآنية العاملة بالمحافظة.