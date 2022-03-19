مأرب: وزارة الاوقاف تحذر من تجريف مليشيا الحوثي للهوية اليمنية، وتدعو للحفاظ على الوطن ومكتسباته. - وطن تسير قافلتها الاسبوعية لأبطال الجيش والمقاومة غربي مارب تدشين مرحلة ثانية لحملة التحصين الموسع ضد شلل الاطفال بمارب رئيس رابطة علماء عدن يشيد بدعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار بين المكونات اليمنية ما دور الإنتقالي في وقف تصدير النفط من منطقة الخشعة بحضرموت؟ اسم الجسر يرتبط بملحمة عثمانية حدثت قبل أكثر من 100 عام.. أردوغان يفتتح أطول جسر معلق بالعالم يربط بين قارتين ويعلن تخطي اليابان التعاون الإسلامي تتحدث عن «مبادرة شديدة الأهمية» لوقف نزيف الدم اليمني والتوصل الى حل واشنطن تدرس عزل موسكو عن نظام تحديد المواقع GPS والفضاء الروسية تعلن عن البديل ماذا قال حكام الإمارات بعد وصول بشار الأسد في أول زيارة الى دولة عربية منذ عام 2011؟ روسيا تعلن استخدام سلاح جديد وفتاك وللمرة الأولى في حرب أوكرانيا
عقدت في مدينة مأرب ورشة عمل حول آليات تنسيق وتوحيد الجهود للنهوض بالعمل القرآني، بمشاركة واسعة من قبل الجمعيات والمؤسسات المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه.
وهدفت الورشة التي أقيمت برعاية وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ/ محمد عيضة شبيبة، ومحافظ محافظة مأرب اللواء/ سلطان بن علي العرادة، الى الخروج برؤية موحده لتنسيق العمل القرآني وتجويده.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تحصين المجتمع فكرياً ضد تجريف الهوية اليمنية التي تسعى اليها مليشيا الحوثي، والعمل للحفاظ على الوطن ومكتسباته.
ودعو الى إنشاء هيئة عليا لتنظيم وتنسيق الأعمال بين المؤسسات القرآنية، وإنشاء مركز تدريب وتأهيل خاص بالعمل القرآني، مع انشاء مركز إعلامي خاص بالمؤسسات القرآنية. كما دعو الى الاهتمام بأهل القرآن وإقامة مشيخة إقراء على مستوى المحافظة
والانطلاق منها إلى المحافظات الأخرى، مع الاهتمام بمعلمي القرآن الكريم ورعايتهم مادياً ومعنوياً والسعي لتوظيفهم عبر مكتب الأوقاف والإرشاد وإدارة التحفيظ بمكتب التربية والتعليم. وفي الفعالية قدمت عدد من اوراق العمل، اكدت في مجملها على
ضرورة الاهتمام بمؤسسات القرآن الكريم ورعايتها لما تمثله من وسطية واعتدال في مخرجاتها. حضر الفعالية وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ الشيخ/ حسن
عبدالله الشيخ، ومدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة الأستاذ/ حسن القبيسي، ومدير إدارة التحفيظ بمكتب التربية والتعليم الأستاذ/ مبروك جمالة، وممثلي المؤسسات والجمعيات القرآنية العاملة بالمحافظة.