مأرب: وزارة الاوقاف تحذر من تجريف مليشيا الحوثي للهوية اليمنية، وتدعو للحفاظ على الوطن ومكتسباته. - وطن تسير قافلتها الاسبوعية لأبطال الجيش والمقاومة غربي مارب تدشين مرحلة ثانية لحملة التحصين الموسع ضد شلل الاطفال بمارب رئيس رابطة علماء عدن يشيد بدعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار بين المكونات اليمنية ما دور الإنتقالي في وقف تصدير النفط من منطقة الخشعة بحضرموت؟ اسم الجسر يرتبط بملحمة عثمانية حدثت قبل أكثر من 100 عام.. أردوغان يفتتح أطول جسر معلق بالعالم يربط بين قارتين ويعلن تخطي اليابان التعاون الإسلامي تتحدث عن «مبادرة شديدة الأهمية» لوقف نزيف الدم اليمني والتوصل الى حل واشنطن تدرس عزل موسكو عن نظام تحديد المواقع GPS والفضاء الروسية تعلن عن البديل ماذا قال حكام الإمارات بعد وصول بشار الأسد في أول زيارة الى دولة عربية منذ عام 2011؟ روسيا تعلن استخدام سلاح جديد وفتاك وللمرة الأولى في حرب أوكرانيا
سيرت مؤسسة وطن التنموية بالتعاون مع حرائر محافظة صنعاء، وأمانة العاصمة، قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش والمقاومة غربي مارب.
وخلال استقبال القافلة أشاد أبطال الجيش والمقاومة المرابطين في جبهات المشجح وهيلان، وصرواح بالدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسة وطن للأبطال المرابطين في الخطوط الأمامية مع العدو في كل جبهات القتال.
وثمن الأبطال دور حرائر اليمن في تجهيز مثل هذه القوافل، التي تجسد مدى التلاحم الوطني، وتؤكد الالتفاف الشعبي خلف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة الوطنية ضد مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران. وأكد الأبطال عزمهم المضي في هذه المعركة الوطنية
المصيرية حتى دحر الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها من سيطرة مليشيات إيران. الجدير ذكره أن مؤسسة وطن التنموية تسير قوافل غذائية ودوائية أسبوعية وشهرية دعماً لأبطال الجيش والمقاومة المرابطين في كل الجبهات وفي مختلف المحافظات.