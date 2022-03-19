وطن تسير قافلتها الاسبوعية لأبطال الجيش والمقاومة غربي مارب

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

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سيرت مؤسسة وطن التنموية بالتعاون مع حرائر محافظة صنعاء، وأمانة العاصمة، قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش والمقاومة غربي مارب.

وخلال استقبال القافلة أشاد أبطال الجيش والمقاومة المرابطين في جبهات المشجح وهيلان، وصرواح بالدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسة وطن للأبطال المرابطين في الخطوط الأمامية مع العدو في كل جبهات القتال.

وثمن الأبطال دور حرائر اليمن في تجهيز مثل هذه القوافل، التي تجسد مدى التلاحم الوطني، وتؤكد الالتفاف الشعبي خلف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة الوطنية ضد مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران. وأكد الأبطال عزمهم المضي في هذه المعركة الوطنية

المصيرية حتى دحر الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها من سيطرة مليشيات إيران. الجدير ذكره أن مؤسسة وطن التنموية تسير قوافل غذائية ودوائية أسبوعية وشهرية دعماً لأبطال الجيش والمقاومة المرابطين في كل الجبهات وفي مختلف المحافظات.