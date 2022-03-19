آخر الاخبار

مأرب: وزارة الاوقاف تحذر من تجريف مليشيا الحوثي للهوية اليمنية، وتدعو للحفاظ على الوطن ومكتسباته. - وطن تسير قافلتها الاسبوعية لأبطال الجيش والمقاومة غربي مارب تدشين مرحلة ثانية لحملة التحصين الموسع ضد شلل الاطفال بمارب رئيس رابطة علماء عدن يشيد بدعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار بين المكونات اليمنية ما دور الإنتقالي في وقف تصدير النفط من منطقة الخشعة بحضرموت؟ اسم الجسر يرتبط بملحمة عثمانية حدثت قبل أكثر من 100 عام.. أردوغان يفتتح أطول جسر معلق بالعالم يربط بين قارتين ويعلن تخطي اليابان التعاون الإسلامي تتحدث عن «مبادرة شديدة الأهمية» لوقف نزيف الدم اليمني والتوصل الى حل واشنطن تدرس عزل موسكو عن نظام تحديد المواقع GPS والفضاء الروسية تعلن عن البديل ماذا قال حكام الإمارات بعد وصول بشار الأسد في أول زيارة الى دولة عربية منذ عام 2011؟ روسيا تعلن استخدام سلاح جديد وفتاك وللمرة الأولى في حرب أوكرانيا

تدشين مرحلة ثانية لحملة التحصين الموسع ضد شلل الاطفال بمارب

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 218

 

دشن اليوم في مخيم الجفينة للنازحين بمدينة مارب الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الاطفال الجولة الثانيه من منزل الى منزل الذي ينظمه مكتب الصحة بالمحافظة بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف على مستوى المحافظة..

وخلال التدشين اكد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري على اهمية هذه الحملة لحماية الاطفال من مخاطر الإصابة بمرض شلل الاطفال وتحصيتهم من آثاره القاتلة..

داعيا الآباء والأمهات الى سرعة تحصين اطفالهم خلال أيام الحملة وحث قيادات السلطات المحلية ومدراء المديريات والشخصيات الاجتماعية والخطباء وأئمة المساجد ومدراء المدارس في المحافظة الى التفاعل مع الحملة والتعاون مع فرقها الميدانية لتسهيل مهامها والعمل على انجاح وتحقيق أهداف الحملة.

من جانبه اوضح مديرعام مكتب الصحة عبدالعزيز الشدادي بأن الحملة ستستهدف على مدى 6 ايام،175الفا و 942 طفلا وطفلة دون سن العاشرة بالقاح الشلل وفيتامين (A) ينفذها 1127 عاملا وعاملة صحية ومشرف فريق ضمن 500 فريق طبي ثابتا ومتحركا.

حضر التدشين أحمد العبادي نائب مدير عام الصحه ومنسق الصحه العالمية بالمحافظه الدكتور علي ساريه والمشرف المركزى للتحصين الشامي داوود ومشرفة الصحة العالمية يسرى شاطر

إقراء أيضاً
وطن تسير قافلتها الاسبوعية لأبطال الجيش والمقاومة غربي مارب
منظمة ميون تدين التهجير الحوثي للمدنيين قسرياً من قرى جنوب الحديدة
إشهار مركز البلاد للدراسات والإعلام في مأرب
منظمة صدى تدين اعتداء مليشيا الحوثي بالضرب الشديد على ثلاثة صحفيين مختطفين
تريم حضرموت تُسير قافلة غذائية دعماً للجيش الوطني بمأرب .
برعاية واشراف مدير عام قعطبة مؤسسة بسمه لرعاية الأيتام والأرامل والنازحات تحتفل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس