تدشين مرحلة ثانية لحملة التحصين الموسع ضد شلل الاطفال بمارب

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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دشن اليوم في مخيم الجفينة للنازحين بمدينة مارب الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الاطفال الجولة الثانيه من منزل الى منزل الذي ينظمه مكتب الصحة بالمحافظة بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف على مستوى المحافظة..

وخلال التدشين اكد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري على اهمية هذه الحملة لحماية الاطفال من مخاطر الإصابة بمرض شلل الاطفال وتحصيتهم من آثاره القاتلة..

داعيا الآباء والأمهات الى سرعة تحصين اطفالهم خلال أيام الحملة وحث قيادات السلطات المحلية ومدراء المديريات والشخصيات الاجتماعية والخطباء وأئمة المساجد ومدراء المدارس في المحافظة الى التفاعل مع الحملة والتعاون مع فرقها الميدانية لتسهيل مهامها والعمل على انجاح وتحقيق أهداف الحملة.

من جانبه اوضح مديرعام مكتب الصحة عبدالعزيز الشدادي بأن الحملة ستستهدف على مدى 6 ايام،175الفا و 942 طفلا وطفلة دون سن العاشرة بالقاح الشلل وفيتامين (A) ينفذها 1127 عاملا وعاملة صحية ومشرف فريق ضمن 500 فريق طبي ثابتا ومتحركا.

حضر التدشين أحمد العبادي نائب مدير عام الصحه ومنسق الصحه العالمية بالمحافظه الدكتور علي ساريه والمشرف المركزى للتحصين الشامي داوود ومشرفة الصحة العالمية يسرى شاطر