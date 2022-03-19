مأرب: وزارة الاوقاف تحذر من تجريف مليشيا الحوثي للهوية اليمنية، وتدعو للحفاظ على الوطن ومكتسباته. - وطن تسير قافلتها الاسبوعية لأبطال الجيش والمقاومة غربي مارب تدشين مرحلة ثانية لحملة التحصين الموسع ضد شلل الاطفال بمارب رئيس رابطة علماء عدن يشيد بدعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار بين المكونات اليمنية ما دور الإنتقالي في وقف تصدير النفط من منطقة الخشعة بحضرموت؟ اسم الجسر يرتبط بملحمة عثمانية حدثت قبل أكثر من 100 عام.. أردوغان يفتتح أطول جسر معلق بالعالم يربط بين قارتين ويعلن تخطي اليابان التعاون الإسلامي تتحدث عن «مبادرة شديدة الأهمية» لوقف نزيف الدم اليمني والتوصل الى حل واشنطن تدرس عزل موسكو عن نظام تحديد المواقع GPS والفضاء الروسية تعلن عن البديل ماذا قال حكام الإمارات بعد وصول بشار الأسد في أول زيارة الى دولة عربية منذ عام 2011؟ روسيا تعلن استخدام سلاح جديد وفتاك وللمرة الأولى في حرب أوكرانيا
دشن اليوم في مخيم الجفينة للنازحين بمدينة مارب الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الاطفال الجولة الثانيه من منزل الى منزل الذي ينظمه مكتب الصحة بالمحافظة بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف على مستوى المحافظة..
وخلال التدشين اكد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري على اهمية هذه الحملة لحماية الاطفال من مخاطر الإصابة بمرض شلل الاطفال وتحصيتهم من آثاره القاتلة..
داعيا الآباء والأمهات الى سرعة تحصين اطفالهم خلال أيام الحملة وحث قيادات السلطات المحلية ومدراء المديريات والشخصيات الاجتماعية والخطباء وأئمة المساجد ومدراء المدارس في المحافظة الى التفاعل مع الحملة والتعاون مع فرقها الميدانية لتسهيل مهامها والعمل على انجاح وتحقيق أهداف الحملة.
من جانبه اوضح مديرعام مكتب الصحة عبدالعزيز الشدادي بأن الحملة ستستهدف على مدى 6 ايام،175الفا و 942 طفلا وطفلة دون سن العاشرة بالقاح الشلل وفيتامين (A) ينفذها 1127 عاملا وعاملة صحية ومشرف فريق ضمن 500 فريق طبي ثابتا ومتحركا.
حضر التدشين أحمد العبادي نائب مدير عام الصحه ومنسق الصحه العالمية بالمحافظه الدكتور علي ساريه والمشرف المركزى للتحصين الشامي داوود ومشرفة الصحة العالمية يسرى شاطر