رئيس رابطة علماء عدن يشيد بدعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار بين المكونات اليمنية

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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رحب الشيخ عمار بن ناشر العريقي رئيس رابطة علماء ودعاة عدن بدعوة الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للحوار الشامل بين المكونات اليمنية.

ووصف هذه الدعوة في تصريح لمأرب برس بالمبادرة الكريمة مشيرا بما يربط الخليج باليمن من علاقات تاريخية، تنطلق من الجوار والتحديات والمصالح المشتركة ،

والمستندة على قيم الدين والإخاء والنصرة مؤملا أن يثمر الحوار إلى ايصال اليمن إلى الاستقرار والسلام الدائم بعد سبع سنوات عجاف من الحرب التي افتعلتها الميليشيات الحوثية.

ودعا العريقي كل المكونات الاستفادة من هذه الفرصة واستشعار المسؤولية الوطنية والإنسانية وتحكيم الشرع و العقل لإيقاف الحرب وتخفيف معاناة الناس استنادًا إلى المرجعيات المنصوص عليها.

وأختتم رئيس الرابطة تصريحه بتقديم الشكر لمجلس التعاون وللمملكة خاصة دورها الريادي الكريم في الحاضر ومن قديم.