ما دور الإنتقالي في وقف تصدير النفط من منطقة الخشعة بحضرموت؟

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت لجنة مدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي، إيقاف تصدير النفط من شركة كالفالي النفطية في منطقة الخشعة بوادي حضرموت.

وقال رئيس ما تسمى لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت حسن الجابري، إن إيقاف تصدير النفط بشركة كالفالي ماهي إلا خطوة صغيرة ضمن خطوات التصعيد، متوعدا الحكومة بخطوات تصعيدية أكثر ردا على ما وصفه بتجاهل مطالب حضرموت.

وتأتي هذه التحركات عقب أيام من بدء اللجنة إغلاق مداخل شركة بترو مسيلة النفطية ضمن خطوات تصعيدية، بحجة الضغط على الحكومة لتحقيق مطالب أبناء المحافظة.

وكانت شركة كالفالي الكندية، أعلنت في السابع عشر من شهر يناير الماضي تعليق عمليات الإنتاج في القطاع تسعة، عقب نصب نقاط مسلحة أمام بوابة الشركة، وتوقيف قاطرات نقل النفط، قبل أن تعاود العمل فيما بعد في إطار تفاهمات مع السلطات.