رئيس رابطة علماء عدن يشيد بدعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار بين المكونات اليمنية ما دور الإنتقالي في وقف تصدير النفط من منطقة الخشعة بحضرموت؟ اسم الجسر يرتبط بملحمة عثمانية حدثت قبل أكثر من 100 عام.. أردوغان يفتتح أطول جسر معلق بالعالم يربط بين قارتين ويعلن تخطي اليابان التعاون الإسلامي تتحدث عن «مبادرة شديدة الأهمية» لوقف نزيف الدم اليمني والتوصل الى حل واشنطن تدرس عزل موسكو عن نظام تحديد المواقع GPS والفضاء الروسية تعلن عن البديل ماذا قال حكام الإمارات بعد وصول بشار الأسد في أول زيارة الى دولة عربية منذ عام 2011؟ روسيا تعلن استخدام سلاح جديد وفتاك وللمرة الأولى في حرب أوكرانيا عقوبات أمريكية جديدة على روسيا ووضع طائرة أبراموفيتش و99 أخرى على القائمة السوداء في شهادته للأمم المتحدة.. الصحفي ”محمود العتمي“ يكشف الجاني الحقيقي الذي اغتال زوجته الصحفية ”رشاء الحرازي“ وجنينها بعدن الأمم المتحدة ترحب بمبادرة ”التعاون الخليجي“ حيال اليمن
أعلنت لجنة مدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي، إيقاف تصدير النفط من شركة كالفالي النفطية في منطقة الخشعة بوادي حضرموت.
وقال رئيس ما تسمى لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت حسن الجابري، إن إيقاف تصدير النفط بشركة كالفالي ماهي إلا خطوة صغيرة ضمن خطوات التصعيد، متوعدا الحكومة بخطوات تصعيدية أكثر ردا على ما وصفه بتجاهل مطالب حضرموت.
وتأتي هذه التحركات عقب أيام من بدء اللجنة إغلاق مداخل شركة بترو مسيلة النفطية ضمن خطوات تصعيدية، بحجة الضغط على الحكومة لتحقيق مطالب أبناء المحافظة.
وكانت شركة كالفالي الكندية، أعلنت في السابع عشر من شهر يناير الماضي تعليق عمليات الإنتاج في القطاع تسعة، عقب نصب نقاط مسلحة أمام بوابة الشركة، وتوقيف قاطرات نقل النفط، قبل أن تعاود العمل فيما بعد في إطار تفاهمات مع السلطات.