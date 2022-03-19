اسم الجسر يرتبط بملحمة عثمانية حدثت قبل أكثر من 100 عام.. أردوغان يفتتح أطول جسر معلق بالعالم يربط بين قارتين ويعلن تخطي اليابان

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افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، جسر "جناق قلعة 1915" الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا فوق مضيق الدردنيل، وهو اطول جسر معلق في العالم.
وقال أردوغان ان مشروع الجسر سيدعم الإنتاج الاقتصادي بنحو 5.3 مليارات يورو، ويوفر 118 ألف فرصة عمل، ويضيف قرابة 2.4 مليار يورو على دخلنا القومي.
واضاف:تركيا تخطت اليابان في امتلاك أطول جسر معلق بالعالم.
ويرتبط اسم هذا الجسر (جناق قلعة) بملحمة تاريخية للجيش العثماني حدثت قبل أكثر من مائة عام.
حيث تحل هذه الأيام الذكرى الـ107 لمعركة جناق قلعة الشهيرة التي تحييها تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام، تخليداً لانتصار الجيش العثماني في واحدة من أكثر معارك التاريخ دمويةً، على القوات المعتدية من بريطانيا وفرنسا وأستراليا ونيوزيلندا، التي جرّدت إبّان الحرب العالمية الأولى ما يُعرف بـ"حملة غاليبولي" بهدف الاستيلاء على إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية حينها.