روسيا تعلن استخدام سلاح جديد وفتاك وللمرة الأولى في حرب أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أنها استخدمت صواريخ «كينجال» فرط الصوتية، لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا.
وتفيد موسكو بأن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.
وذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الحكومية الروسية للأنباء أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا في النزاع في أوكرانيا.
وفي سياق متصل، أعلنت روسيا عن تدمير مراكز الاستطلاع اللاسلكي التابعة للجيش الأوكراني قرب أوديسا، الواقعة جنوب أوكرانيا