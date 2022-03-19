عقوبات أمريكية جديدة على روسيا ووضع طائرة أبراموفيتش و99 أخرى على القائمة السوداء

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قررت الولايات المتحدة إدراج مئة طائرة روسية، من ضمنها طائرة استخدمها رجل الأعمال رومان أبراموفيتش، على القائمة السوداء، لما اعتبرته واشنطن انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.

جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الأمريكية التي أعلنت حظر دخول الطائرات المصنّعة في الولايات المتحدة -أو المؤلّفة من 25% على الأقل من قطع أمريكية الصنع- إلى روسيا من دون إذن محدد.

وأشارت الوزارة في بيان ضم القائمة السوداء إلى أنه "منذ 2 آذار/ مارس الجاري، فإنه بناء على المعلومات المتاحة للجمهور، حددت الوزارة عددا من الرحلات التجارية والخاصة من دول العالم الثالث إلى روسيا، وجميعها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو مؤجرة لروسيا أو لمواطنين روس".

وشملت القائمة 99 طائرة بوينغ تشغلها شركات طيران روسية تعمل في نقل الركاب والبضائع، منها إيروفلوت وإيربريدج كارغو ويوتير ونوردويند وأزور إير وأفياستار-تو، إلى جانب الطائرة غلف ستريم جي 650 التي استخدمها أبراموفيتش، وهو ما يمكن أن يزيد من عرقلة الجهود الروسية لمواصلة بعض الرحلات الجوية الدولية.

ولم تعد هذه الطائرات قادرة على التزوّد بالوقود والصيانة أو توفير قطع الغيار أو الخدمات. ولفت بيان وزارة التجارة الأمريكية إلى أنه "من خلال منع هذه الطائرات من الاستفادة من أي خدمة -بما فيها من الخارج مثلا- فإن أي رحلة دولية من روسيا على هذه الطائرات يمكن أن تؤدي إلى تجميدها