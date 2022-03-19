في شهادته للأمم المتحدة.. الصحفي ”محمود العتمي“ يكشف الجاني الحقيقي الذي اغتال زوجته الصحفية ”رشاء الحرازي“ وجنينها بعدن

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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اتهم الصحفي اليمني محمود العتمي، مليشيا الحوثي الإرهابية، بالوقوف وراء حادثة اغتيال زوجته الصحفية رشا الحرازي في نوفمبر من العام الماضي في عدن.

وأكد العتمي خلال شهادة له عبر الفيديو أمام الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه تلقى تهديدات باغتياله من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية قبل عملية الاغتيال التي تعرض لها في عدن يوم التاسع من نوفمبر الماضي، وراح ضحيتها زوجته الصحفية رشا الحرازي وجنينها.

وأشار إلى أن المليشيا هددته بالتصفية، كما قامت باختطاف شقيقه لمدة عام وأجبرت والده على التبرؤ منه، على خلفية نشاطه الصحفي.

وطالب العتمي المجتمع الدولي والأمم المتحدة فتح تحقيق في واقعة اغتيال زوجته الصحفية رشا الحرازي بوضع عبوة لاصقة في سيارته، ومحاسبة المليشيات الحوثية على إرهابها الدائم بحق الصحافة والصحافيين اليمنيين وكذا الضغط عليها لإيقاف حكم الإعدام الصادر بحق أربعة من الزملاء الصحفيين المعتقلين في سجونها.

كما طالب الصحفي العتمي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم بالضغط على المليشيات الإرهابية للإفراج عن مئات المعتقلين من أبناء تهامة من ضمنهم الزميلان الصحفيان محمد الصلاحي ومحمد عوض.

وفي التاسع من نوفمبر الماضي، انفجرت سيارة العتمي أثناء ما كان متوجه رفقة زوجته الصحفية رشا الحرازي إلى المستشفى للولادة في أحد مشافي مدينة عدن، وأدت الحادثة إلى مقتل الصحفية وجنينها فيما أصيب العُتمي بإصابات متفاوتة.