عقوبات أمريكية جديدة على روسيا ووضع طائرة أبراموفيتش و99 أخرى على القائمة السوداء في شهادته للأمم المتحدة.. الصحفي ”محمود العتمي“ يكشف الجاني الحقيقي الذي اغتال زوجته الصحفية ”رشاء الحرازي“ وجنينها بعدن الأمم المتحدة ترحب بمبادرة ”التعاون الخليجي“ حيال اليمن صحيفة مشهورة وعالمية تكشف تعاملات سرية بعشرات المليارات لإيراني في نظام مالي جديد للإلتفاف على العقوبات تفاصيل اليوم 24من الحرب الروسية على أوكرانيا «الطاقة الدولية» ترفع وتيرة التحذير من أكبر «صدمة» إمدادات منذ عقود الصين تفاجئ العالم وتطلق مشروع جديد يمكن مستخدمي الجوالات من مراقبة الأرض عبر كاميرات دقيقة في الفضاء البنزين يواصل تحطيم الأرقام القياسيىة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير الرئاسة اليمنية تعلن موقفها من الدعوة الخليجية لعقد مشاورات يمنية - يمنية في الرياض طفل في الثالثة يقتل والدته ويسجن والده.. ما القصة؟
اتهم الصحفي اليمني محمود العتمي، مليشيا الحوثي الإرهابية، بالوقوف وراء حادثة اغتيال زوجته الصحفية رشا الحرازي في نوفمبر من العام الماضي في عدن.
وأكد العتمي خلال شهادة له عبر الفيديو أمام الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه تلقى تهديدات باغتياله من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية قبل عملية الاغتيال التي تعرض لها في عدن يوم التاسع من نوفمبر الماضي، وراح ضحيتها زوجته الصحفية رشا الحرازي وجنينها.
وأشار إلى أن المليشيا هددته بالتصفية، كما قامت باختطاف شقيقه لمدة عام وأجبرت والده على التبرؤ منه، على خلفية نشاطه الصحفي.
وطالب العتمي المجتمع الدولي والأمم المتحدة فتح تحقيق في واقعة اغتيال زوجته الصحفية رشا الحرازي بوضع عبوة لاصقة في سيارته، ومحاسبة المليشيات الحوثية على إرهابها الدائم بحق الصحافة والصحافيين اليمنيين وكذا الضغط عليها لإيقاف حكم الإعدام الصادر بحق أربعة من الزملاء الصحفيين المعتقلين في سجونها.
كما طالب الصحفي العتمي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم بالضغط على المليشيات الإرهابية للإفراج عن مئات المعتقلين من أبناء تهامة من ضمنهم الزميلان الصحفيان محمد الصلاحي ومحمد عوض.
وفي التاسع من نوفمبر الماضي، انفجرت سيارة العتمي أثناء ما كان متوجه رفقة زوجته الصحفية رشا الحرازي إلى المستشفى للولادة في أحد مشافي مدينة عدن، وأدت الحادثة إلى مقتل الصحفية وجنينها فيما أصيب العُتمي بإصابات متفاوتة.