عقوبات أمريكية جديدة على روسيا ووضع طائرة أبراموفيتش و99 أخرى على القائمة السوداء في شهادته للأمم المتحدة.. الصحفي ”محمود العتمي“ يكشف الجاني الحقيقي الذي اغتال زوجته الصحفية ”رشاء الحرازي“ وجنينها بعدن الأمم المتحدة ترحب بمبادرة ”التعاون الخليجي“ حيال اليمن صحيفة مشهورة وعالمية تكشف تعاملات سرية بعشرات المليارات لإيراني في نظام مالي جديد للإلتفاف على العقوبات تفاصيل اليوم 24من الحرب الروسية على أوكرانيا «الطاقة الدولية» ترفع وتيرة التحذير من أكبر «صدمة» إمدادات منذ عقود الصين تفاجئ العالم وتطلق مشروع جديد يمكن مستخدمي الجوالات من مراقبة الأرض عبر كاميرات دقيقة في الفضاء البنزين يواصل تحطيم الأرقام القياسيىة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير الرئاسة اليمنية تعلن موقفها من الدعوة الخليجية لعقد مشاورات يمنية - يمنية في الرياض طفل في الثالثة يقتل والدته ويسجن والده.. ما القصة؟
رحبت الأمم المتحدة، الجمعة، بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين أطراف الصراع اليمني، أواخر مارس/ آذار الجاري.
والخميس، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في مؤتمر صحفي، استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في 29 مارس الجاري، بمقر المجلس في العاصمة السعودية الرياض؛ بهدف وقف إطلاق النار في بلادهم.
وتعليقا على ذلك، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية "تقدر جميع المبادرات الرامية إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن".
وأضاف، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "في هذا السياق، نرحب بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين الأطراف المضيفة للصراع في اليمن في الأسابيع المقبلة دعما لجهود الأمم المتحدة".
يذكر أن جماعة الحوثي، أعلنت الخميس في بيان، ترحيبها بأي حوار مع دول التحالف، شريطة أن يكون في دولة محايدة غير مشتركة بـ"العدوان" على اليمن، فيما لم يصدر بعد موقف من الحكومة اليمنية بشأن المبادرة.
ويشير الموقف الحوثي إلى رفض أي حوار ينعقد في السعودية، ما يجعل احتمالية حضور الجماعة لهذه المشاورات، شبه مستبعد، وفق مراقبين.