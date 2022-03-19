البنزين يواصل تحطيم الأرقام القياسيىة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير

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كشفت البيانات الحديثة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن سعر غالون البنزين الواحد يبلغ 4.69 دولار، أي ما يعادل 1.24 دولار للتر الواحد.
وهذه هي أعلى قيمة تم تسجيلها لأسعار البنزين خلال فترة المراقبة على الإطلاق.
وحسب "ABC News"، فإنه بعد رفض واشنطن شراء الطاقة الروسية وارتفاع الأسعار الذي حدث بعد ذلك، لوحظت موجة سرقة للبنزين في أنحاء البلاد.
وتم الإبلاغ عن حوادث سرقة في 10 ولايات على الأقل. ووفقا لموقع "GlobalPetrolPrices"، تحتل روسيا المرتبة 11 في قائمة البلدان الأرخص سعرا للبنزين في العالم، فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة 83 في هذا الترتيب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "الإدارة الأمريكية تتوقع أن تستمر أسعار البنزين في الارتفاع".
وحمّل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة