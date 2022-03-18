بوتين يرد على بايدن.. روسيا سوف تنتصر في أوكرانيا

الجمعة 18 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام استاد مكتظ بالجموع الذين يلوحون بالأعلام، بتحقيق أهداف الكرملين، والانتصار بأوكرانيا.

حديث بوتين اليوم الجمعة، جاء أمام أنصاره بمناسبة الذكرى الثامنة لضم شبه جزيرة القرم عام 2014، وبعد أيام من تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أوكرانيا لن تكون أبدا انتصار بوتين.

وقال بوتين في التجمع الحاشد بملعب لوجنيكي بموسكو: "نعرف ما يجب علينا أن نفعله وكيف وبأي تكلفة، وسنحقق كل خططنا بشكل تام"، مضيفا أن الجنود، الذين يقاتلون في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، يبرزون وحدة روسيا.

وتابع بوتين "جنبا إلى جنب، يساعدون بعضهم البعض، ويدعمون بعضهم البعض، وعند الحاجة، يحمون بعضهم البعض من الرصاص بأجسادهم مثل الإخوة الأشقاء، هذه الوحدة لم تكن موجودة من فترة طويلة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العملية الجارية في أوكرانيا ضرورية لأن الولايات المتحدة كانت تستخدمها لتهديد بلاده، وواجب روسيا الدفاع في مواجهة "إبادة جماعية" تقوم بها أوكرانيا للناطقين بالروسية