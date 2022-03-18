القيادة الامريكية الوسطى: طهران تحول دون التوصل لاي اتفاق لحل الازمة اليمنية وليس من مصلحتها إنهاء الحرب

الجمعة 18 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 426

قالت القيادة الامريكية الوسطى، الجمعة 18 مارس/آذار، ان "طهران تحول دون التوصل لاي اتفاق لحل الازمة اليمنية"، مؤكدة ان النظام الايراني لم يرسل "كيس ارز واحد او اي مواد غذائية الى اليمن".

وأضاف قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، في جلسة استماع عقدتها "لجنة القوات المسلحة" في مجلس الشيوخ، ان إيران هي "السبب الأساسي الذي يحول دون التوصل إلى حل في أزمة اليمن"، كما انها تواصل دعمها للحوثيين هجماتهم لتشمل تجمعات مدنية وقواعد عسكرية أميركية في الإمارات.

وقال: "طهران تدعم كذلك ميليشياتها في العراق وسوريا لشن حملة مستمرة من الاعتداءات غير المباشرة بأنظمة جوية ضد القوات الأميركية وقوات التحالف، أملاً منها بدفعنا خارج المنطقة". "السعودية تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الحوثيين الذي يملكون مسيّرات وصواريخ بفضل الإيرانيين".

وأشار ماكينزي الى ان "انهاء حرب اليمن ليس من مصلحة ايران وطهران لم ترسل كيس ارز واحد او اي مواد غذائية الى اليمن. في الواقع كل ما ارسلته هو ادوات لقتل الاشخاص."

ووصف ماكينزي برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بأنه تهديد كبير لأمن كل دولة في المنطقة، مشيراً إلى أن طهران أثبتت نيتها على استهداف القوات الأميركية مباشرة عبر هذه الصواريخ. "اليوم الخطر الذي تشكله إيران أكبر من أي وقت مضى".