الحوثيون يواصل حرب المشتقات النفطية وافتعال ازمات الوقود في مناطق سيطرتهم

الجمعة 18 مارس - آذار 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية، عن استمرار مليشيا ايران الحوثية، حجز ناقلات الوقود الخاصة بكهرباء محافظة الجوف التي تضربها أزمة مشتقات ووقود خانقة تفتعلها المليشيا.

وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي منعت مدير عام مؤسسة كهرباء الجوف من تمرير قاطرتين احتجزتها المليشيا شرقي مركز المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي، تقوم بتمرير مقطورات السوق السوداء وتمنع عبور مقطورة الخدمات العامة، وذلك حسب ما ذكره موقع "العاصمة أونلاين".

وتحتجز المليشيا الإرهابية المئات من قاطرات نقل المشتقات في مداخل مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، بينما تنتشر الأسواق السوداء في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا والتي تزيد أسعاره بثلاثة أضعاف عن السعر الحقيقي.