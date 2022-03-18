شاهد.. ولادة طفل يمني بعين واحدة في حالة نادرة جدا على مستوى العالم

الجمعة 18 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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في حالة نادرة جدا؛ولد طفل يمني بعين واحدة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وتداول ناشطون صورا للطفل في مستشفى الهلال الطبي التخصصي في رداع والى جواره دكتور تخدير.

وولد الطفل ذو العين الواحدة في 16 مارس الجاري وتوفي بعد ولادته بنحو سبع ساعات،حيث لم تنجح محاولات انعاشه، بعد وضعه في الحضانة.

وبحسب ما قاله الاعلامي كريم زارعي الذي التقط صور الطفل، فان الطفل ولد بعين واحدة وتجويف عيني واحد وعصب بصري واحد.

وهذه الحالة نادرة جدا تسمى «بالاطفال ذي العين الواحدة» -كما يقول الزراعي في منشور رصده محرر مأرب برس على صفحته في فيسبوك- وشهد العالم منذ قرون حالات قليلة جدا مماثلة، حيث سجلت أول حالة في العام 1665 ،طبقا لبعض المعلومات.