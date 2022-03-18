أطلقها «المشاط» بتوجيهات مباشرة من «عبد الملك الحوثي»..مأرب برس ينشر تفاصيل خطة المليشيات السرية لتنفيذ أكبر عملية تحشيد للمقاتلين منذ سنوات مجلس النواب اليمني يمهل الحكومة أسبوعاً لتقديم ميزانية نفقاتها للعام الماضي لخبرتهم في حرب الشوارع.. روسيا تستعد لاقتحام «كييف» بسحب 8 آلاف جندي من سوريا مجلس التعاون الخليجي يكشف عن مشاورات سلام «يمنية-يمنية» - ستناقش 6 محاور ودعوات سترسل لجميع الأطراف مجلس التعاون الخليجي: المشاورات اليمنية ستكون برعاية المجلس للوصول إلى السلام ايران توسع انتشار ميليشياتها العسكرية باتجاه اوكرانيا.. مفاجآت كبيرة في قائمة منتخب تونس قبل مواجهة منتخب مالي اليابان تهتز وقتلى وجرحى في صفوف المدنيين وخسائر فادحة في البنية التحية بنوك دول الخليج تتخذ قرارات وخطوات مفاجئة هي الأولى منذ سنوات الحكومة تكشف حقيقة تأثير الأزمة في أوكرانيا على اليمن ونسبة ما يستورده البلد من قمح روسيا وأوكرانيا
حصل موقع مأرب برس اليوم الخميس على نسخة من الخطة السرية للمليشيات الحوثية والتي تهدف لتنفيذ أكبر عملية تحشيد منذ سنوات والتي أطلقها رئيس مجلسها الانقلابي في صنعاء المدعو مهدي المشاط خلال الاسابيع القليلة الماضية بتوجيهات مباشرة من زعيم الجماعة تحت اسم "إعصار اليمن".
وبحسب الخطة التي حصل موقع "مأرب برس"على نسخة منها فأن الحملة تهدف إلى تنفيذ عملية تحشيد كبرى للمقاتلين و ارسالهم الى مواقع التدريب والخروج باكبر قافلة مالية لدعم عناصرها الارهابية وطيرانها المسير ووحدة تصنيع سلاح الصواريخ الباليستية.
ومن ابرز ما تضمنته الخطة الحوثية للتحشيد هي على النحو التالى :
- تشكيل لجان مركزية ومن مهامها :
1تنفيذ برنامج نزول ميداني للمديريات والرفع بالتقارير الى العمليات المركزية "الادارة المحلية"
2-توزيع اعضاء اللجان المركزية على كافة المديريات
3- النزول الميداني على مستوى كافة العزل والقرى
4-الرفع بتقارير يومية عن انشطة اللجان لغرفة العمليات بالمحافظة ونسخة الى غرفة عمليات وزارة الادارة المحلية.
تشكيل لجان تنفيذه بالمحافظة ومن مهامها :
1- تشكيل غرفة عمليات ولجنة تنفيذية للمحافظة
2- تشكيل اللجان الفرعية بالمديريات
3-الالتقاء بالشخصيات الاجتماعية المؤثرة وحثهم على التحرك لانجاح عملية التحشيد
4- الاطلاع على التقارير الميدانية والتقييم المستمر لـ الانشطة .
تشكيل لجان تنفيذية بالمديريات ومن مهامها:
1-تشكيل لجان تنفيذية بالمديرية وتشكيل غرفة عمليات
2- تشكيل لجان فرعية بالاحياء
3-الاطلاع على التقارير الميدانية والتقييم المستمر لـ الانشطة
مهام واعمال اللجان التنفيذية في القرى والاحياء:
- الرفع باسماء الشخصيات المؤثرة على مستوى العزلة الحي ويراعى ان يكون فيها اغلبية من الشباب المؤثرين مع التركيز على -عقال الحارات - خطباء المساجد - مدراء المدارس - الشباب المؤثرين - الوجاهات المؤثرة في العزلة او الحي.