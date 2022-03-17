مجلس النواب اليمني يمهل الحكومة أسبوعاً لتقديم ميزانية نفقاتها للعام الماضي

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طالب مجلس النواب اليمني، الخميس، من الحكومة اليمنية، تقديم ميزانية نفقاتها خلال العام الماضي، للإطلاع عليها من قبل المجلس النيابي.
جاء ذلك خلال رسالة بعث بها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، بعد تقديم النائب "زكريا سعيد الزكري"، بالسؤال إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك، بشأن إجمالي موازنة مجلس الوزراء المنفقة خلال العام المالي 2021م، وحول تفاصيل التنفيذ الفعلي لموازنة مجلس الوزراء على مستوى جميع أبواب وفصول وبنود وأنواع الموازنة للفترة (يناير – ديسمبر 2021م).
وحسب وكالة سبأ، فقد طالب رئيس مجلس النواب في مذكرته، رئيس الوزراء سرعة موافاة المجلس بالرد كتابيًا خلال أسبوع من تاريخه وفقًا لأحكام المادة (140) من لائحة المجلس.
ووفقا للمذكرة، في حالة عدم وصول الرد في المدة المحددة يتحمل، رئيس الوزراء المسؤولية عن عدم احترام الدستور والقانون والتعاون بين المؤسسات الدستورية للدولة.