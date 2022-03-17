لخبرتهم في حرب الشوارع.. روسيا تستعد لاقتحام «كييف» بسحب 8 آلاف جندي من سوريا

الخميس 17 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يبدو أن روسيا وضعت خطتها الأخيرة لاقتحام العاصمة الأوكرانية “كييف” وعدة مدن أخرى لم تقع تحت سيطرتها.

ومن أجل هذا الغرض قرر “بوتين” سحب 8 آلاف جندي روسي من سوريا، للمشاركة في اقتحام المدن الأوكرانية، لخبرتهم في خوض حرب الشوارع.

ونقلت صحيفة الراى الكويتية، عن مصادر مطلعة، أن إيران أرسلت قوات جديدة إلى سوريا لاستبدال نحو 8 آلاف جندي بدأت موسكو سحبهم من هناك لإشراكهم في حرب أوكرانيا.

وكشفت المصادر أن عدد القوات الإيرانية التي جرى إرسالها إلى سورية وصل الأسبوع الماضي، إلى 2000 عنصر، إلى جانب إعادة مقاتلين من مليشيا حزب الله اللبناني والفصائل العراقية وعدد كبير من مقاتلي “لواء فاطميون” الأفغاني الذين جرى سحبهم من سورية في عدة أوقات خصوصاً بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وأوضح أن موسكو تنوي سحب وحدات خاصة متخصصة في استخدام أنواع من الأسلحة الروسية المتطورة غير التقليدية التي جربت في سورية، مثل القنابل الفراغية والصوتية والقاذفات الارتعاشية والإلكترومغناطيسية وقاذفات أمواج صوتية عالية المستوى،

وأضاف أن قيادة الجيش الروسي ترغب في استخدام هذه الوحدات بعمليات اقتحام المدن الكبيرة لتقليل الخسائر، خصوصاً أن بعض هذه القوات مدرب على التخطيط لحرب الشوارع واكتسب في سورية خبرة عالية في حرب المدن، وهو تحديداً ما تحتاج إليه موسكو في حال بدأت اقتحام العاصمة كييف والمدن الأوكرانية الكبيرة.