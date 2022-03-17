مجلس النواب اليمني يمهل الحكومة أسبوعاً لتقديم ميزانية نفقاتها للعام الماضي لخبرتهم في حرب الشوارع.. روسيا تستعد لاقتحام «كييف» بسحب 8 آلاف جندي من سوريا مجلس التعاون الخليجي يكشف عن مشاورات سلام «يمنية-يمنية» - ستناقش 6 محاور ودعوات سترسل لجميع الأطراف مجلس التعاون الخليجي: المشاورات اليمنية ستكون برعاية المجلس للوصول إلى السلام ايران توسع انتشار ميليشياتها العسكرية باتجاه اوكرانيا.. مفاجآت كبيرة في قائمة منتخب تونس قبل مواجهة منتخب مالي اليابان تهتز وقتلى وجرحى في صفوف المدنيين وخسائر فادحة في البنية التحية بنوك دول الخليج تتخذ قرارات وخطوات مفاجئة هي الأولى منذ سنوات الحكومة تكشف حقيقة تأثير الأزمة في أوكرانيا على اليمن ونسبة ما يستورده البلد من قمح روسيا وأوكرانيا تحطيم معلما تاريخيا قديما في عدن بعد أيام من حادثة مماثلة بصنعاء
يبدو أن روسيا وضعت خطتها الأخيرة لاقتحام العاصمة الأوكرانية “كييف” وعدة مدن أخرى لم تقع تحت سيطرتها.
ومن أجل هذا الغرض قرر “بوتين” سحب 8 آلاف جندي روسي من سوريا، للمشاركة في اقتحام المدن الأوكرانية، لخبرتهم في خوض حرب الشوارع.
ونقلت صحيفة الراى الكويتية، عن مصادر مطلعة، أن إيران أرسلت قوات جديدة إلى سوريا لاستبدال نحو 8 آلاف جندي بدأت موسكو سحبهم من هناك لإشراكهم في حرب أوكرانيا.
وكشفت المصادر أن عدد القوات الإيرانية التي جرى إرسالها إلى سورية وصل الأسبوع الماضي، إلى 2000 عنصر، إلى جانب إعادة مقاتلين من مليشيا حزب الله اللبناني والفصائل العراقية وعدد كبير من مقاتلي “لواء فاطميون” الأفغاني الذين جرى سحبهم من سورية في عدة أوقات خصوصاً بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
وأوضح أن موسكو تنوي سحب وحدات خاصة متخصصة في استخدام أنواع من الأسلحة الروسية المتطورة غير التقليدية التي جربت في سورية، مثل القنابل الفراغية والصوتية والقاذفات الارتعاشية والإلكترومغناطيسية وقاذفات أمواج صوتية عالية المستوى،
وأضاف أن قيادة الجيش الروسي ترغب في استخدام هذه الوحدات بعمليات اقتحام المدن الكبيرة لتقليل الخسائر، خصوصاً أن بعض هذه القوات مدرب على التخطيط لحرب الشوارع واكتسب في سورية خبرة عالية في حرب المدن، وهو تحديداً ما تحتاج إليه موسكو في حال بدأت اقتحام العاصمة كييف والمدن الأوكرانية الكبيرة.