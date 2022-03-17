مجلس التعاون الخليجي: المشاورات اليمنية ستكون برعاية المجلس للوصول إلى السلام ايران توسع انتشار ميليشياتها العسكرية باتجاه اوكرانيا.. مفاجآت كبيرة في قائمة منتخب تونس قبل مواجهة منتخب مالي اليابان تهتز وقتلى وجرحى في صفوف المدنيين وخسائر فادحة في البنية التحية بنوك دول الخليج تتخذ قرارات وخطوات مفاجئة هي الأولى منذ سنوات الحكومة تكشف حقيقة تأثير الأزمة في أوكرانيا على اليمن ونسبة ما يستورده البلد من قمح روسيا وأوكرانيا تحطيم معلما تاريخيا قديما في عدن بعد أيام من حادثة مماثلة بصنعاء روسيا تثمن موقفا للإمارات بشأن الحرب في أوكرانيا وتبادلها موقفا آخر يتعلق باليمن ما المنتجات المحلية التي قررت الحكومة اليمنية منع تصديرها للخارج خلال شهر رمضان القادم؟ أنجلينا جولي تتحدث مجددا عن اليمن وزيارتها الأخيرة.. ماذا قالت؟
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، نأمل في استجابة كافة الأطراف اليمنية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وتابع الحجرف، خلال مؤتمر صحفي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن المشاورات اليمنية ستكون برعاية مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى السلام، وما نقدمه ليس مبادرة جديدة إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.
وأكد الحجرف، أن المشاورات اليمنية اليمنية ستناقش 6 محاور بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.
كما أكد الحجرف، أن مجلس التعاون مستمر في تقديم الدعم لليمن، ونحث كافة الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام، وموقفنا من الأزمة اليمنية ثابت. وأشار الحجرف، إلى أن حل الأزمة في أيدي اليمنيين أنفسهم، ومجلس التعاون سيستضيف محادثات يمنية يمنية لحل الأزمة، والمجلس يبذل جهودا مستمرة لإنهاء الأزمة في اليمن