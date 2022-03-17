مجلس التعاون الخليجي: المشاورات اليمنية ستكون برعاية المجلس للوصول إلى السلام

الخميس 17 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ متابعات

عدد القراءات 278

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، نأمل في استجابة كافة الأطراف اليمنية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وتابع الحجرف، خلال مؤتمر صحفي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن المشاورات اليمنية ستكون برعاية مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى السلام، وما نقدمه ليس مبادرة جديدة إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.

وأكد الحجرف، أن المشاورات اليمنية اليمنية ستناقش 6 محاور بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.

كما أكد الحجرف، أن مجلس التعاون مستمر في تقديم الدعم لليمن، ونحث كافة الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام، وموقفنا من الأزمة اليمنية ثابت. وأشار الحجرف، إلى أن حل الأزمة في أيدي اليمنيين أنفسهم، ومجلس التعاون سيستضيف محادثات يمنية يمنية لحل الأزمة، والمجلس يبذل جهودا مستمرة لإنهاء الأزمة في اليمن