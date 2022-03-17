مفاجآت كبيرة في قائمة منتخب تونس قبل مواجهة منتخب مالي

الخميس 17 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشف المدير الفني للمنتخب التونسي، جلال القادري، في مؤتمر صحافي عُقد اليوم الخميس، في مقر الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين لمواجهة منتخب مالي في 25 و29 مارس/آذار الحالي، وذلك ضمن ملحق التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وشهدت القائمة عودة مهاجم فريق الكويت، طه ياسين الخنيسي، وكذلك استدعاء لاعب نادي قاسم باشا التركي مرتضى بن وناس، بالإضافة إلى الثنائي وجدي فرجاني ساسي وسعد بقير، بعدما تخلّفا عن بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، مقابل تواصل غياب نجم سيلارنيتانا الإيطالي وجدي كشريدة.

واختار القادري الاستغناء عن بعض اللاعبين الذين شاركوا في مسابقة كأس أمم أفريقيا الأخيرة وهم؛ محمد أمين بن حميدة، سيف الدين الخاوي، بالإضافة إلى مهاجم نادي تروا الفرنسي، يوهان توزغار، بسبب الإصابة، في وقت استبعد الجهاز الفني حارس فريق الترجي، فاروق بن مصطفى، مقابل استدعاء معز حسن، في واحدة من أبرز المفاجآت.

ولن يضمّ المنتخب التونسي في مواجهة مالي لاعبين جدداً من المواهب الشابة التي تحمل الجنسية المزدوجة. في المقابل تحضر أغلب الركائز الأساسية التي تمثل نقطة قوة لمنتخب "نسور قرطاج"، من أجل تحقيق حلم التأهل لبطولة كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ الكرة التونسية.

تونكتي يعود إلى منتخب تونس ويتجاهل النرويج مجدداً كرة عربية تونكتي يعود إلى منتخب تونس ويتجاهل النرويج مجدداً وفيما يلي اللائحة الكاملة التي ضمت 28 لاعباً: - حراسة المرمى: بشير بن سعيد - أيمن دحمان - علي الجمل - معز حسن - خط الدفاع: ديلان برون - بلال العيفة - منتصر الطالبي - محمد دراغر - علي معلول - حمزة المثلوثي - أسامة الحدادي- نادر الغندري- علي العابدي - وسط الملعب: إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي - أنيس بن سليمان - سعد بقير - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري -خط الهجوم: عصام الجبالي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي - سيف الدين الجزيري - مرتضى بن وناس