مفاجآت كبيرة في قائمة منتخب تونس قبل مواجهة منتخب مالي اليابان تهز وقتلى وجرحى في صفوف المدنيين وخسائر فادحة في البنية التحية بنوك دول الخليج تتخذ قرارات وخطوات مفاجئة هي الأولى منذ سنوات الحكومة تكشف حقيقة تأثير الأزمة في أوكرانيا على اليمن ونسبة ما يستورده البلد من قمح روسيا وأوكرانيا تحطيم معلما تاريخيا قديما في عدن بعد أيام من حادثة مماثلة بصنعاء روسيا تثمن موقفا للإمارات بشأن الحرب في أوكرانيا وتبادلها موقفا آخر يتعلق باليمن ما المنتجات المحلية التي قررت الحكومة اليمنية منع تصديرها للخارج خلال شهر رمضان القادم؟ أنجلينا جولي تتحدث مجددا عن اليمن وزيارتها الأخيرة.. ماذا قالت؟ أمريكا تطلق مساعدات عسكرية ضخمة و غير مسبوقة لأوكرانيا قد تقلب موازين الموجهات في 15 نقطة ..روسيا وأوكرانيا تتفقان على خطة حياد لإنهاء الحرب
بعد قرار المركزي الأمريكي رفع الفائدة.. الإمارات تتحرك ورفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء إلى 1.25% وسعر إعادة الشراء العكسي إلى 0.75% سنويا.
وقال المركزي في بيان له، إن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على "استقرار القطاع المالي في مواجهة الوضع الاقتصادي المحلي والدولي المتغير".
كذلك رفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، لكنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل.
كما أعلنت قطر عن زيادة سعر إعادة الشراء (الريبو) بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح 1.25 بالمئة، وأعلنت الكويت عن زيادة سعر الخصم إلى 1.75%.
ورفعت البحرين سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 1.00% إلى 1.25%.
وأمس، أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.