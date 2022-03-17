الحكومة تكشف حقيقة تأثير الأزمة في أوكرانيا على اليمن ونسبة ما يستورده البلد من قمح روسيا وأوكرانيا

الخميس 17 مارس - آذار 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكدت الحكومة اليمنية، إن للأزمة في أوكرانيا تداعيات سلبية على اليمن كون البلد يستورد نحو 80% من القمح من أوكرانيا وروسيا.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، أن الآثار السلبية لهذه الأزمة تمتد إلى القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه 70% من السكان، وبالتالي تزداد فجوة الأمن الغذائي، لاسيما أن أكثر من 8 ملايين شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، والعمل على توسيع مجالات الدعم لليمن، خصوصاً في برامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وأكد وزير التخطيط، خلال مشاركته، امس، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى في إطار المنتدى العربي للتنمية المستدامة، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 15 وحتى 17 مارس الجاري، أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات التمويلية وخاصة البنك الإسلامي والبنك الدولي ومؤسسات التمويل الأخرى.

واشاد بحجم الدعم المقدم لليمن في هذه المرحلة لتعزيز صمود الاقتصاد اليمني، ودور تحالف دعم الشرعية وعلى رأسه السعودية والإمارات، ودعمهم المباشر لليمن مثل الوديعة المالية للبنك المركزي التي ساهمت في استقرار سعر العملة لعامين، وكذا منحة المشتقات النفطية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كدعم تنموي مباشر للشعب اليمني.

وقال وزير التخطيط، إن اليمن ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها ورغم التراجع في مؤشرات التنمية إلا أنه سيتعافى ويعود كما كان سعيداً وأقوى، لافتاً إلى سعي وزارة التخطيط للربط بين البُعدين الإنساني والتنموي والسلام، في إطار رؤية ثلاثية تأخذ في الاعتبار الأولويات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل.