تحطيم معلما تاريخيا قديما في عدن بعد أيام من حادثة مماثلة بصنعاء

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أقدم مجهولون في العاصمة المؤقتة (عدن) على تحطيم نُصُب قديم يعود تاريخه إلى أكثر من مائة وخمسين عاماً.
وقالت مصادر محلية إن مجهولين حطّموا النُصُب التاريخي الخاص بذكرى المقاتلين، الذين سقطوا أثناء الغزو البريطاني لعدن عام 1839، بحسب قناة بلقيس.
ويقع هذا النُصُب التذكاري أسفل معلم مبنى المجلس التشريعي "كنسية القديسة ماريا سابقاً" في مديرية صيرة وسط مدينة عدن.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأعمال تأتي في سياق التدمير الممنهج الذي يتعرّض له الموروث الحضاري والتاريخي لمدينة عدن منذ سنوات، في ظل صمت الجهات المسؤولة.
وتأتي هذه الحادثة بعد ايام من حادثة مماثلة بصنعاء، حيث أقدمت مليشيا الحوثي السبت الماضي على هدم النصب التذكاري التركي في العاصمة صنعاء.
وقامت جرافات بهدم النّصب، الذي تم افتتاحه في العام 2011، تخليداً للجنود الأتراك، الذي قضوا في اليمن إبان الوجود العثماني قبل أكثر من قرن من الزمن.