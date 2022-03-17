ما المنتجات المحلية التي قررت الحكومة اليمنية منع تصديرها للخارج خلال شهر رمضان القادم؟

الخميس 17 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

عدد القراءات 838

قررت الحكومة اليمنية منع تصدير عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية، الى الخارج خلال شهر رمضان القادم.

جاء ذلك في قرار صادر عن وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية (المعترف بها دوليا) محمد الأشول، امس الاربعاء يقضي بمنع تصدير المنتج الزراعي والحيواني خلال شهر رمضان القادم.

ووفق صورة من القرار -اطلع عليها مأرب برس- وجه الوزير الأشول بالعمل بهذا القرار، من تاريخ صدوره(16 مارس الجاري) وتبليغ من لزمه التنفيذ.

ولم يذكر القرار الوزاري مزيدا من التفاصيل.

وتشمل المنتجات الزراعية والحيوانية التي تصدرها اليمن للخارج، الفواكة والخضروات ولحوم المواشي والأسماك.

ويأتي القرار، في وقت تشهد فيه اسعار اللحوم والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية بشكل عام، ارتفاعا وصل لمستويات قياسية غير مسبوقة في الأسواق المحلية.

يذكر ان اليمن تصدر منتجات زراعية وسمكية وحيوانية، إلى دول الخليج وشرق أفريقيا، مثل محاصيل الفاكهة والخضروات ولحوم المواشي.

على صعيد متصل قالت منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية، الأربعاء، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن، دفع المزيد من الناس نحو التسول.

وقالت في بيان: يجب على العالم ألا ينظر بعيدا بينما اليمن يعاني ، حتى قبل أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتهديد وارداتها تم بالفعل تخفيض أو إغلاق ثلثي برامج المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل.

وأضافت: سوء التغذية الذي نراه كل يوم مفجع والمزيد من الناس يتحولون إلى التسول.