روسيا تثمن موقفا للإمارات بشأن الحرب في أوكرانيا وملف اليمن يحضر في محادثات عقدت بموسكو ما المنتجات المحلية التي قررت الحكومة اليمنية منع تصديرها للخارج خلال شهر رمضان القادم؟ أنجلينا جولي تتحدث مجددا عن اليمن وزيارتها الأخيرة.. ماذا قالت؟ أمريكا تطلق مساعدات عسكرية ضخمة و غير مسبوقة لأوكرانيا قد تقلب موازين الموجهات في 15 نقطة ..روسيا وأوكرانيا تتفقان على خطة حياد لإنهاء الحرب مفتاح يضع حجر الأساس لإنشاء مستشفى تخصصي لرعاية الأمومة والطفولة في مأرب خلال مؤتمر أممي رفيع المستوى..«معين عبد الملك» يدعو أصدقاء اليمن الى دعم الاقتصاد اليمني ويؤكد:ثلث مليون يمني فقدوا حياتهم و١٧ مليون يفتقرون للأمن الغذائي مصدر سعودي في الرياض يكشف تفاصيل المشاورات اليمنية برعاية خليجية الاتفاق النووي.. حقيقة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب هذا ما تعهد به المانحون لدعم خطة الأمم المتحدة في اليمن - قائمة بأكبر المتبرعين
قررت الحكومة اليمنية منع تصدير عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية، الى الخارج خلال شهر رمضان القادم.
جاء ذلك في قرار صادر عن وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية (المعترف بها دوليا) محمد الأشول، امس الاربعاء يقضي بمنع تصدير المنتج الزراعي والحيواني خلال شهر رمضان القادم.
ووفق صورة من القرار -اطلع عليها مأرب برس- وجه الوزير الأشول بالعمل بهذا القرار، من تاريخ صدوره(16 مارس الجاري) وتبليغ من لزمه التنفيذ.
ولم يذكر القرار الوزاري مزيدا من التفاصيل.
وتشمل المنتجات الزراعية والحيوانية التي تصدرها اليمن للخارج، الفواكة والخضروات ولحوم المواشي والأسماك.
ويأتي القرار، في وقت تشهد فيه اسعار اللحوم والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية بشكل عام، ارتفاعا وصل لمستويات قياسية غير مسبوقة في الأسواق المحلية.
يذكر ان اليمن تصدر منتجات زراعية وسمكية وحيوانية، إلى دول الخليج وشرق أفريقيا، مثل محاصيل الفاكهة والخضروات ولحوم المواشي.
على صعيد متصل قالت منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية، الأربعاء، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن، دفع المزيد من الناس نحو التسول.
وقالت في بيان: يجب على العالم ألا ينظر بعيدا بينما اليمن يعاني ، حتى قبل أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتهديد وارداتها تم بالفعل تخفيض أو إغلاق ثلثي برامج المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل.
وأضافت: سوء التغذية الذي نراه كل يوم مفجع والمزيد من الناس يتحولون إلى التسول.