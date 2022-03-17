أنجلينا جولي تتحدث مجددا عن اليمن وزيارتها الأخيرة.. ماذا قالت؟

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قالت الممثلة الأمريكية الشهيرة، أنجلينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، الأربعاء، إن الوضع في اليمن "يفطر القلب ويثير الغضب".
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها جولي، في مؤتمر دولي عبر اتصال مرئي لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن، برعاية الأمم المتحدة وتعاون حكومتي سويسرا والسويد، ونشرها موقع أخبار الأمم المتحدة.
وقالت جولي إنها زارت اليمن قبل 10 أيام، والتقت بقسم صغير من الملايين الأربعة النازحين بسبب النزاع.
وأضافت: "زرت موقع إيواء غير رسمي تعيش فيه 130 أسرة.. فقط 20 منها تحصل على المساعدات الغذائية، وفقط عندما يتوفر التمويل".
وتابعت أن "الأمر يفطر القلب ويثير الغضب.. وفوق كل ذلك، هي أزمة من صنع الإنسان، ويجب وضع حد لها".
وأردفت: "زرت مدرسة بديلة، كانت مكوّنة من 5 غرف صغيرة مظلمة.. يجلس الأطفال على الأرض ولم يتناولوا الطعام، ولم تتناول المعلّمة الطعام".