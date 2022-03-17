أمريكا تطلق مساعدات عسكرية ضخمة و غير مسبوقة لأوكرانيا قد تقلب موازين الموجهات في 15 نقطة ..روسيا وأوكرانيا تتفقان على خطة حياد لإنهاء الحرب مفتاح يضع حجر الأساس لإنشاء مستشفى تخصصي لرعاية الأمومة والطفولة في مأرب خلال مؤتمر أممي رفيع المستوى..«معين عبد الملك» يدعو أصدقاء اليمن الى دعم الاقتصاد اليمني ويؤكد:ثلث مليون يمني فقدوا حياتهم و١٧ مليون يفتقرون للأمن الغذائي مصدر سعودي في الرياض يكشف تفاصيل المشاورات اليمنية برعاية خليجية الاتفاق النووي.. حقيقة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب هذا ما تعهد به المانحون لدعم خطة الأمم المتحدة في اليمن - قائمة بأكبر المتبرعين أمريكا تدعم اليمن بنصف مليار دولار وتوجه دعوة لجميع الأطراف بتكلفة تجاوزت مليار ريال..الوكيل «مفتاح» يضح حجر الأساس لمشروع مستشفى الأم والطفل بمدينة مأرب الحوثي ينهب أموال اليمنيين.. جرعة حوثية جديدة في أسعار الوقود في المناطق التي تحتلها الجماعة الإرهابية
قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مجرم حرب» بسبب غزو بلاده لأوكرانيا وذلك عقب مناسبة في البيت الأبيض.
وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأميركي عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار وإرسال أسلحة ذات مدى أبعد إلى أوكرانيا، مؤكداً دعم الولايات المتحدة «غير المسبوق» لحليفتها في حربها مع روسيا.
ويشمل التمويل الذي تم إقراره في وقت تضيّق القوات الروسية الخناق على العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف، مبلغاً قدره 200 مليون دولار تم تخصيصه نهاية الأسبوع، إضافة إلى 800 مليون دولار كتمويل جديد ضمن حزمة مساعدات أقرّها الكونغرس الأسبوع الماضي.
وقال بايدن: «هذه تحويلات مباشرة للمعدات من وزارة دفاعنا إلى الجيش الأوكراني لمساعدته في وقت يقاتل ضد هذا الغزو».
كما أعلن عن مساعدة أميركية لأوكرانيا للحصول على «أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد».
وكما كان متوقعاً، لم يشر بايدن إلى فكرة فرض الغرب منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، والتي رفضها حلف شمال الأطلسي مراراً خشية تصعيد من شأنه أن يجر الحلف إلى مواجهة مباشرة مع القوات الروسية.
واختار البيت الأبيض زيادة مساعداته العسكرية إلى أوكرانيا معلناً أنها ستحصل على 800 نظام مضاد للطائرات من طراز «ستينغر» و9000 سلاح مضاد للدبابات و7000 سلاح خفيف و20 مليون قطعة ذخيرة.
كما ستزوّد واشنطن كييف بمائة طائرة مسيّرة قال بايدن إنها «تعكس التزامنا بإرسال أحدث أنظمتنا إلى أوكرانيا