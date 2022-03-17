أمريكا تطلق مساعدات عسكرية ضخمة و غير مسبوقة لأوكرانيا قد تقلب موازين الموجهات

الخميس 17 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مجرم حرب» بسبب غزو بلاده لأوكرانيا وذلك عقب مناسبة في البيت الأبيض.

وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأميركي عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار وإرسال أسلحة ذات مدى أبعد إلى أوكرانيا، مؤكداً دعم الولايات المتحدة «غير المسبوق» لحليفتها في حربها مع روسيا.

ويشمل التمويل الذي تم إقراره في وقت تضيّق القوات الروسية الخناق على العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف، مبلغاً قدره 200 مليون دولار تم تخصيصه نهاية الأسبوع، إضافة إلى 800 مليون دولار كتمويل جديد ضمن حزمة مساعدات أقرّها الكونغرس الأسبوع الماضي.

وقال بايدن: «هذه تحويلات مباشرة للمعدات من وزارة دفاعنا إلى الجيش الأوكراني لمساعدته في وقت يقاتل ضد هذا الغزو».

كما أعلن عن مساعدة أميركية لأوكرانيا للحصول على «أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد».

وكما كان متوقعاً، لم يشر بايدن إلى فكرة فرض الغرب منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، والتي رفضها حلف شمال الأطلسي مراراً خشية تصعيد من شأنه أن يجر الحلف إلى مواجهة مباشرة مع القوات الروسية.

واختار البيت الأبيض زيادة مساعداته العسكرية إلى أوكرانيا معلناً أنها ستحصل على 800 نظام مضاد للطائرات من طراز «ستينغر» و9000 سلاح مضاد للدبابات و7000 سلاح خفيف و20 مليون قطعة ذخيرة.

كما ستزوّد واشنطن كييف بمائة طائرة مسيّرة قال بايدن إنها «تعكس التزامنا بإرسال أحدث أنظمتنا إلى أوكرانيا