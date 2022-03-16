خلال مؤتمر أممي رفيع المستوى..«معين عبد الملك» يدعو أصدقاء اليمن الى دعم الاقتصاد اليمني ويؤكد:مليون يمني فقدوا حياتهم و١٧ مليون يفتقرون للأمن الغذائي مصدر سعودي في الرياض يكشف تفاصيل المشاورات اليمنية برعاية خليجية الاتفاق النووي.. حقيقة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب هذا ما تعهد به المانحون لدعم خطة الأمم المتحدة في اليمن - قائمة بأكبر المتبرعين أمريكا تدعم اليمن بنصف مليار دولار وتوجه دعوة لجميع الأطراف بتكلفة تجاوزت مليار ريال..الوكيل «مفتاح» يضح حجر الأساس لمشروع مستشفى الأم والطفل بمدينة مأرب الحوثي ينهب أموال اليمنيين.. جرعة حوثية جديدة في أسعار الوقود في المناطق التي تحتلها الجماعة الإرهابية جامعة اقليم سبأ تشارك في مؤتمر العلم والتنمية ب 20 بحثا متخصصا الحرب المشتعلة في أوكرانيا أرعب الفرنسيين وفلجأوا إلى حل سحري مدفون..تفاصيل منظمة ميون تدين التهجير الحوثي للمدنيين قسرياً من قرى جنوب الحديدة
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمته السوداء للإرهاب مقابل التزام علني من إيران بخفض التصعيد في المنطقة، وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومصدران أمريكيان، وفقا لمصادر لموقع “أكسيوس” الأمريكي.
وقال الموقع: “لقد أوشك الاتفاق على استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 على الاكتمال، لكن مطالبة إيران للرئيس بايدن بالتراجع عن قرار دونالد ترامب بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية هو نقطة شائكة رئيسية متبقية”.
ونقلت قناة العربية عن “أكسيوس” قوله إن واشنطن تقول إن تصنيف الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب ليس مرتبطا بالاتفاق النووي.
فيما نفى مسؤول أميركي لـ”سكاي نيوز” عزم إدارة بايدن رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب.