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الاتفاق النووي.. حقيقة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

الأربعاء 16 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات
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تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمته السوداء للإرهاب مقابل التزام علني من إيران بخفض التصعيد في المنطقة، وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومصدران أمريكيان، وفقا لمصادر لموقع “أكسيوس” الأمريكي.

 

وقال الموقع: “لقد أوشك الاتفاق على استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 على الاكتمال، لكن مطالبة إيران للرئيس بايدن بالتراجع عن قرار دونالد ترامب بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية هو نقطة شائكة رئيسية متبقية”.

 

ونقلت قناة العربية عن “أكسيوس” قوله إن واشنطن تقول إن تصنيف الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب ليس مرتبطا بالاتفاق النووي.

 

فيما نفى مسؤول أميركي لـ”سكاي نيوز” عزم إدارة بايدن رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب.

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