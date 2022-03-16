أمريكا تدعم اليمن بنصف مليار دولار وتوجه دعوة لجميع الأطراف

الأربعاء 16 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاربعاء عن تقديم الولايات المتحدة ما يقرب من 585 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

وأوضح بلينكن، في كلمة افتراضية خلال الحدث رفيع المستوى الذي نظمته الأمم المتحدة اليوم للمانحين من أجل اليمن لعام 2022، أنه بهذا التمويل قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 4.5 مليارات دولار للشعب اليمني منذ أن بدأت الأزمة قبل أكثر من سبع سنوات.

وأشار إلى أن المساعدة تشمل أكثر من 561 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وأكثر من 23 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM) التابع لوزارة الخارجية.

وأفاد أن هذا التمويل سيمكن الشركاء في المجال الإنساني من الوصول إلى ما يقرب من 17 مليون شخص، بما في ذلك اليمنيون النازحون داخليًا والمتضررون من النزاع، فضلاً عن اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن.

وأبان بلينكن أن هذه المساعدات ستساعد في الحد من مخاطر المجاعة، ومنع سوء التغذية الحاد وعلاجه، ووقف انتشار الأمراض، وتوفير المأوى للمحتاجين، وضمان حصول الأطفال على التعليم، وتزويد الأسر بإمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، ودعم العائلات لكسب المال.ولفت الانتباه إلى أنه لا يمكن للمساعدات الإنسانية وحدها أن تعالج جذور هذه الأزمة؛ حاثاً أطراف النزاع على وقف الأعمال العدائية لإفساح المجال لحل سياسي دائم وشامل لهذا الصراع من أجل مصلحة الشعب.ورحب بإطلاق المشاورات الشاملة من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غرونبرغ.

داعياً جميع الأطراف إلى المشاركة الكاملة في هذه المشاورات والتي ستشكل إطارًا جديدًا وشاملًا للأمم المتحدة لعملية السلام.وأعرب بلينكن عن إدانته للهجمات المتصاعدة للحوثيين، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود في يناير التي أودت بحياة مدنيين في الإمارات، وخلفت جرحى مدنيين في المملكة العربية السعودية.

، مؤكداً أن بلاده تواصل العمل للمساعدة في تعزيز الدفاع عن شركائها السعوديين والإماراتيين.