بتكلفة تجاوزت مليار ريال..الوكيل «مفتاح» يضح حجر الأساس لمشروع مستشفى الأم والطفل بمدينة مأرب

الأربعاء 16 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 325

وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم الاربعاء حجر الأساس لمشروع إنشاء المستشفى التخصصي لرعاية الأم والطفل بمدينة مأرب بتكلفة إجمالية تبلغ مليون و25 ألف دولار بتمويل كويتي.

ويتكون المستشفى الذي تنفذه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري الكويتية، من ثلاثة طوابق وسيتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 1800 متر مربع في حي الروضة شمال مدينة مأرب، ويحتوي على غرفة عناية مركزة وثلاث غرف عمليات وأقسام طوارئ للأطفال والنساء والولادة والعيادات الخارجية والمختبرات والرقود، بسعة سريرية تبلغ (200) سرير، بالإضافة إلى مرافق تجارية استثمارية سيعود ريعها للمستشفى للمساهمة في تشغيله.

وأشاد الوكيل مفتاح، بالدعم الكويتي المستمر المقدم لمحافظة مأرب على مدى السنوات الماضية في كافة القطاعات الحيوية والخدمية في المحافظة وذلك ضمن حملة الكويت إلى جانبكم..معبراً عن شكر قيادة محافظة مأرب وجميع أبنائها لدولة الكويت حكومةً وشعباً على وقوفهم إلى جانب أشقائهم اليمنيين في ظل الظروف الراهنة ومساهمتها في تمويل عدة مشاريع تنموية وخدمية ومستدامة في المحافظة.

من جانبه أوضح رئيس مؤسسة التواصل للتنمية رائد إبراهيم، بأن مؤسسته ستعلن عن مناقصة هذا المشروع خلال الأسبوع القادم، وسيتم تنفيذه وفقا للمواصفات المحددة في المناقصة خلال فترة سنة وأربعة أشهر، ثم يتم تأثيثه وتجهيزه بكافة المعدات الطبية اللازمة..مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في دعم القطاع الطبي في المحافظة ويقلل من نسبة حالات الوفاة لدى الأمهات والمواليد من خلال خدماته الصحية النوعية التي سيقدمها للنازحين والمجتمع المضيف في المحافظة.