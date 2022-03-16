أمريكا تدعم اليمن بنصف مليار دولار وتوجه دعوة لجميع الأطراف بتكلفة تجاوزت مليار ريال..الوكيل «مفتاح» يضح حجر الأساس لمشروع مستشفى الأم والطفل بمدينة مأرب الحوثي ينهب أموال اليمنيين.. جرعة حوثية جديدة في أسعار الوقود في المناطق التي تحتلها الجماعة الإرهابية جامعة اقليم سبأ تشارك في مؤتمر العلم والتنمية ب 20 بحثا متخصصا الحرب المشتعلة في أوكرانيا أرعب الفرنسيين وفلجأوا إلى حل سحري مدفون..تفاصيل منظمة ميون تدين التهجير الحوثي للمدنيين قسرياً من قرى جنوب الحديدة أسعار الصرف في عدن وصنعاء بحسب آخر تداولات سوق العملة مساء اليوم قائد القيادة الأميركية الوسطى يتحدث عن السبب الأساسي الذي يعرقل التوصل لحل سياسي في اليمن نوع من الطائرات أكثر فتكا ولديها قدرات غير مسبوقة تستعد للدخول في خط الحرب بأوكرانيا كيف تعامل علماء الدين الشيعة السعوديون مع توجهات محمد بن سلمان الجديدة والتغيرات الحاصلة في المملكة؟
تستعد مليشيا الحوثي لفرض جرعة سعرية جديدة على الوقود في صنعاء بعد أسبوع واحد فقط من جرعة بنسبة50%.
ونقل موقع العاصمة أونلاين عن مصادر خاصة بإن المليشيا قد تعلن نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل عن جرعة جديدة لأسعار الوقود في المناطق التي تحتلها الجماعة الإرهابية الموالية لإيران.
وذكرت المصادر العاملة في سوق الوقود بصنعاء أن مليشيا الحوثي ستفرض جرعة جديدة على قيمة الدبة البترول بحيث يكون سعرها الرسمي 21000 ريال.
كانت المليشيا قد رفعت سعر الدبة البترول سعة20 لترا من 9900 ريال إلى 16 ألف ريال الأسبوع الماضي.
وارتفعت معظم الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا بنسبة 100% في الشهرين الماضيين.
ويعد الوقود في مناطق سيطرة الحوثي هو الأغلى في العالم كله يباع لأفقر شعب في العالم.
وكان اتحاد موردي الوقود إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي قد اتهم شركة النفط الحوثية وشركة دروب الاتحاد الحوثية الخاصة بافتعال أزمة الوقود عمدا لإقرار الجرعة الحوثية.
وبحسب الاتحاد فإن أسعار الوقود القادمة من ميناء عدن ومن المكلا ونشطون يجب أن تباع بسعر أقل مما تبيعه مليشيا الحوثي في السوق.
وقال مصدر آخر إن احتساب جميع تكاليف النقل والاستيراد من عدن مع دفع التحسينات بمئات الآلاف من الريالات في محافظات عدن أبين شبوة مأرب الجوف وجمارك الحوثي يجعل من سعر الوقود في مناطق الحوثي لا يتجاوز 8 آلاف ريال بالطبعة القديمة.
يربط كثيرون بين رفع سعر الوقود أحد أهم مصادر تمويل الحرب الحوثية وبين حملات النهب الحوثية للممتلكات والشركات والعقارات في المناطق المحتلة من إيران، وبين حملة التحشيد الكبيرة للحرب التي دشنتها مليشيا الحوثي قبل أسابيع للحرب ضد الشعب اليمني.
وتشير وثيقة متداولة عن إقرار المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثة خطة جراء أزمة الوقود لتحشيد السكان لغزو مأرب.
كما نصت الوثيقة على أن تعمل المليشيا من باب التعاطف أمام العالم لجعل ميناء الحديدة هو المنفذ الوحيد لتجارة الوقود في مناطق سيطرتها.