جامعة اقليم سبأ تشارك في مؤتمر العلم والتنمية ب 20 بحثا متخصصا

الأربعاء 16 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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شاركت جامعة إقليم سبأ في مؤتمر العلم والتنمية في اليمن الذي افتتح أعماله اليوم في ماليزيا بمشاركة 11 جامعة يمنية ودولية برئاسة الدكتور داوود الحدابي.

وفي إفتتاح المؤتمر اكد وزير التعليم والبحث العالمي خالد الوصابي اهمية هذا المؤتمر في تنشيط البحث العلمي وإبدلء الحلول المشكلات الواقع العلمي في الجامعات اليمنية لهدف تحسين جودة مخرجات التعليم والإسهام في تحقيق التنمية والنهضة المنشودة.

وخلال متابعة جامعة إقليم سبأ لفعاليات المؤتمر عبر تقنية الزوم بحضور وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري أوضح رئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد حمود القدسي أن الجامعة شاركت بفاعلية في هذا المؤتمر حيث قدمت 20 بحثا علميا في مختلف التخصصات أبرزها الطب والإدارة.

.لافتا الى أن الجامعة بصدد الإعداد والتحضير لمؤتمر علمي خلال هذا العام. وكان رئيس المؤتمر الدكتور الحدابي قد ألقى كلمة في إفتتاح المؤتمر حث فيها القائمين على الجامعات اليمنية الى مضاعفة الجهود والإهتمام بالبحث العلمي ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجيا والإبتعاد عن النمطية، وتشجيع الطلاب والباحثين الأكادميين للمساهمة في السباق العلمي ومواكبة الإبداع. ..

منوها الى أن الاستثمار في العقول هو رأس المال الحقيقي للدول. وشهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر تفاعل وإشادة كوكبة من العلماء اليمنيين من مختلف الجامعات اليمنية.