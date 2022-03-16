منظمة ميون تدين التهجير الحوثي للمدنيين قسرياً من قرى جنوب الحديدة أسعار الصرف في عدن وصنعاء بحسب آخر تداولات سوق العملة مساء اليوم قائد القيادة الأميركية الوسطى يتحدث عن السبب الأساسي الذي يعرقل التوصل لحل سياسي في اليمن نوع من الطائرات أكثر فتكا ولديها قدرات غير مسبوقة تستعد للدخول في خط الحرب بأوكرانيا كيف تعامل علماء الدين الشيعة السعوديون مع توجهات محمد بن سلمان الجديدة والتغيرات الحاصلة في المملكة؟ شاهد الصورة الأكثر تداولا.. قصة صدام حسن من مذيع معروف الى بائع للقات الحوثيون يرفضون دعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار بشأن السلام في اليمن تطورات مخيفة في الهند ...المحكمة تؤيد القرار المثير للجدل بشأن حظر الحجاب في تطورات غير مسبوقة...محكمة أمريكية تستأنف محاكمة حفتر في قضايا جرائم حرب بعد ما توقفت لأشهر واشنطن تعاقب دائرة بوتين والقادة الكبار لوزارة الدفاع الروسية
أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان الثلاثاء 15 مارس 2022م عمليات تهجير المدنيين قسرياً التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإجرامية في عدد من القرى في إحدى المديريات الواقعة تحت سيطرتها جنوبي الحديدة.
وقالت المنظمة في بيان صادر إنها تلقت بلاغات من سكان محليين في مديرية الجراحي تؤكد وقوع حالات تهجير قسري لأهالي قرى الغشوة وبني شعيب والعكدة وبني الخلوف والخبت.
وحذرت من أن "هذه الانتهاكات ستضيف معاناة جديدة للعائلات المهجرة من مساكنها ومضاعفة الأعباء على المجتمعات المضيفة والمنظمات الإنسانية العاملة في الحديدة والتي تعاني أصلاً من نقص التمويل".
وأوضحت ميون في بيان الإدانة أن "هذه الانتهاكات والممارسات غير المسؤولة من قبل مليشيا الحوثي تأتي في خضم مطالبات دولية لأطراف الصراع بضرورة منح بعثة الأمم المتحدة في الحديدة حق الوصول لمراقبة تنفيذ اتفاقية ستوكهولم".
وكانت مصادر محلية قالت الاثنين إن مليشيا الحوثي هجّرت عشرات العائلات من مساكنها في عدد من القرى الواقعة على خطوط التماس بمديرية الجراحي، رغم بعدها عن مناطق العمليات العسكرية، وقامت بزراعة الألغام بشكل عشوائي واتخاذ المساكن الخالية ثكنات عسكرية. ولفتت المصادر أن عملية التهجير تزامنت مع تحشيد المليشيا، لأبناء مناطق الجراحي، والدفع بهم إلى مناطق متقدمة، محاولة منها للزج بهم إلى محارق الموت.