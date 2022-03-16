أسعار الصرف في عدن وصنعاء بحسب آخر تداولات سوق العملة مساء اليوم

أحد أبرز جواسيس «الحـوثي» الذين ساهموا في إسقاط محافظة «عمران» يعلن إضرابه عن الطعام في معقل «عبد الملك الحوثي».. مصادر قبلية تكشف عن المهمة الحقيقية (7153)