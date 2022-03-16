أسعار الصرف في عدن وصنعاء بحسب آخر تداولات سوق العملة مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء 16/03/2022 :
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 603
بيع الدولار 604
شراء السعودي 159.20
بيع السعودي 159.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1225
بيع الدولار 1230
شراء السعودي 325
بيع السعودي 330