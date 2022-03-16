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أسعار الصرف في عدن وصنعاء بحسب آخر تداولات سوق العملة مساء اليوم

الأربعاء 16 مارس - آذار 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 173

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء 16/03/2022 :

الأسعار في صنعاء 

 شراء الدولار 603

بيع الدولار 604

شراء السعودي 159.20

بيع السعودي 159.50

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1225

بيع الدولار 1230

شراء السعودي 325

بيع السعودي 330

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