قائد القيادة الأميركية الوسطى يتحدث عن السبب الأساسي الذي يعرقل التوصل لحل سياسي في اليمن

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قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، إن إيران هي السبب الأساسي الذي يحول دون التوصل إلى حل للأزمة في اليمن.
وتحدث ماكينزي، في جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، حول توسيع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، هجماتها لتشمل الإمارات.
وقال: "السعودية تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الحوثيين الذي يملكون طائرات مسيّرة وصواريخ بفضل الإيرانيين".