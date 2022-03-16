شاهد الصورة الأكثر تداولا.. قصة صدام حسن من مذيع معروف الى بائع للقات

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لاقت صورة مذيع يمني معروف، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره وقد اضطرته الظروف للعمل في بيع نبتة القات.
وتداول ناشطون -بحسب ما رصده مأرب برس- صورة للمذيع في قناة اليمن الرسمية صدام حسن، وهو يبيع القات في احد اسواق صنعاء.
وتنوعت تعلقيات المتابعين،وانتقدت الوضع الذي وصل اليه حال الكوادر في اليمن من بينها الكوادر الاعلامية التي وجدت نفسها بلا عمل ولا مرتبات ولا وظيفة تؤمن لقمة العيش، بسبب الحرب.
ولجأ صدام حسن لبيع القات بعد ان عمل في مهن اخرى منذ انقطاع راتبه الذي كان يتقاضاه من قناة اليمن قبل الانقلاب الحوثي عام 2014.
وصدام حسن من ابناء محافظة الحديدة، وهو رجل عصامي كما يقول المقربون منه، عمل لسنوات مذيعا ومقدما في قناة اليمن الحكومية.
ومنذ انقلابهم؛ استهدف الحوثيون بدرجة رئيسية وسائل الاعلام والعاملين في هذا المجال، فاغلقوا الفضائيات ومحطات الاذاعة والصحف وحجبوا المواقع الالكترونية، ووجد عشرات الاعلاميين انفسهم بلا عمل.
في المقابل، لم تستوعب وسائل الاعلام الحكومية التابعة للشرعية ولا الخاصة التي تبث وتعمل من خارج اليمن، الكوادر المؤهلة كالمذيع صدام حسن، ويخضع التوظيف في تلك الوسائل للمحسوبية واشياء اخرى تتعلق بالتوجهات والايدلوجيات والولاءات.