تطورات مخيفة في الهند ...المحكمة تؤيد القرار المثير للجدل بشأن حظر الحجاب

الأربعاء 16 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 364

الحكم قد يكون له تأثير على سائر البلاد التي تضم أقلية مسلمة كبيرة الحكم قد يكون له تأثير على سائر البلاد التي تضم أقلية مسلمة كبيرة أيدت محكمة هندية، الثلاثاء، حظرا على ارتداء الحجاب في أماكن الدراسة بولاية كارناتاكا، في حكم قد يكون له تأثير على سائر البلاد التي تضم أقلية مسلمة، وفقا لرويترز.

وفي يناير الماضي، منعت مؤسسات تعليمية حكومية في ولاية كارناتاكا الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب، وواجهت قرارات الحظر طعونا في المحاكم المختصة، بعد سلسلة من الاحتجاجات، التي تخللها استخدام للقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن.

وكشفت الاحتجاجات الأخيرة في ولاية كارناتاكا الهندية بشأن ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية، عن الانقسامات الطائفية في الهند، التي تغذيها بشكل متزايد الحملات السياسية الخلافية، والتي أدت بدورها إلى إغلاق مؤقت للمدارس في الولاية، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نشر في فبراير.

حكومة ولاية كارناتاكا أيدت قرار حظر الحجاب "هيومن رايتس" تنتقد قرار الهند منع ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية كشفت الاحتجاجات الأخيرة في ولاية كارناتاكا الهندية بشأن ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية عن الانقسامات الطائفية في الهند التي تغذيها بشكل متزايد الحملات السياسية الخلافية التي أدت بدورها إلى إغلاق مؤقت للمدارس في الولاية، بحسب ما أورده تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وأيدت حكومة الولاية، بقيادة حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي، الحظر، وقالت إنه "لا ينبغي ارتداء الملابس التي تؤثر على المساواة والنزاهة والقانون والنظام العام"، بحسب تقرير آخر للمنظمة. واعتبرت المنظمة أن قيود الحكومة على ارتداء الحجاب في المدارس والكليات "تنتهك التزامات الهند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يضمن الحق في التعبير بحرية عن المعتقدات الدينية، وحرية التعبير، والتعليم دون تمييز".

وأشارت إلى أن "حظر ارتداء الحجاب، أو إجبار النساء والفتيات على ارتداء ملابس بطريقة معينة، يقوض حقهن في اختيار ملابسهن". وشددت المنظمة على أنه "يجب على السلطات الهندية التركيز على حماية حقوق جميع النساء والفتيات، بما في ذلك حرية الدين والتعبير والتعليم