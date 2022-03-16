توقيع مذكرة تفاهيم في مأرب لإنشاء وتجهيز مستشفى تخصصي الرعاية الأم والطفل

الأربعاء 16 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 300

وقع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، مع رئيس مؤسسة تواصل للتنمية الإنسانية رائد إبراهيم ، مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى تخصصي لرعاية الأم والطفل بمدينة مأرب وتجهيزه بتمويل من جمعية عبدالله النوري الكويتية.

وخلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، أكد الوكيل مفتاح أهمية هذا المستشفى النوعي الذي سيمثل رافدا مهما للقطاع الصحي في المحافظة التي تفتقر لمثل هذه المشاريع التخصصية التي تقدم خدمات صحية نوعية ومتكاملة في مجال الأمومة والطفولة بالمحافظة.

وثمن الوكيل مفتاح الدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا لإخوانهم اليمنيين في هذه المرحلة الاستثنائية ودورها في تمويل عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة خلال السنوات الماضية.

من جانبه أوضح رئيس مؤسسة تواصل للتنمية أن المشروع جاء استجابة لخطة الاحتياجات الأساسية للسلطة المحلية بمحافظة مأرب خلال العام الماضي.. مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد واحدا من عدة مشاريع صحية يجري دراسة مراحل تنفيذها بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.