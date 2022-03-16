الاتحاد الأوروبى يوجه صفعة موجعة للمليشيات بهذا القرار والشرعية تُرحب

الأربعاء 16 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أدرج الاتحاد الأوروبي ميليشيا الحوثي على القائمة السوداء للاتحاد، ليضاف إلى قرار مجلس الأمن بتصنيف الجماعة كتنظيم ارهابي، وكذا قرار مجلس وزراء الداخلية العرب، باعتبار الجماعة كيان ارهابي.

وجاء القرار الأوروبي بعد أن قام الحوثيون خلال الفترة الماضية بتنفيذ هجمات أصابت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وعرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية، كما طبقوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء.

وكذلك شاركوا في تجنيد الأطفال واستخدامهم، واستخدموا ألغامًا أرضية عشوائية، وهاجموا السفن التجارية في البحر الأحمر بعبوات ناسفة وألغامًا تحت الماء.

وقرر الاتحاد وفق هذه الخطوة تجميد أصول الميليشيا وحظر تزويدها بالتمويل، حيث أن هذا القرار يطابق قرارًا صادرًا عن لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28 فبراير 2022، وصف الحوثيين بالجماعة الإرهابية.

ترحيب يمني

بدورها رحبت الحكومة اليمنية اليوم ، بقرار الاتحاد الأوروبي، الصادر يوم أمس والذي قضى بإدارج ميليشيا الحوثي الانقلابية، ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك لتهديدها السلام والامن والاستقرار في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها- وفق وكالة سبأ الحكومية – إن قرار الاتحاد الأوربي، أكد على حقائق مهمة بشأن سلوكيات مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح بيان الخارجية، أن تلك السلوكيات للمليشيا الحوثية، تمثلت باستهداف المدنيين والبنية التحتية في اليمن، وإتباع سياسة القمع والعنف الجنسي ضد الناشطات السياسيات، وتجنيد واستخدام الأطفال وإثارة العنف على أساس طائفي وعنصري وزراعة الألغام بصورة عشوائية، واعاقة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، باستخدام القوارب المسيرة والالغام البحرية.

ونوهت الوزارة الى أن مليشيا الحوثي خسرت معركتها أخلاقيا وقيميا مما عزز من مسألة نبذها ورفضها محليا وإقليميا ودوليا، وتحث الوزارة على ضرورة إبقاء الضغط على مليشيا الحوثي، إلى حين انهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار، واستئناف العملية السياسية في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث.

ويقضي القرار الأوروبي بمنع دخول عناصر الحوثيين إلى أوروبا وحظر أي نشاط لهم هناك، وأيضا منع تنقلهم بين دول الاتحاد.

يُذكر أن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وضعت في عام 2014 بموجب عقوبات تستهدف الحرب في اليمن.

وكان مجلس وزراء الداخلية العرب، أضاف مليشيا الحوثي إلى لائحة الكيانات الإرهابية كونها تنطبق عليها المعايير الخاصة بالإدراج على القائمة السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.

وقبلها اعتمدت جامعة الدول العربية قرارا بالإجماع في يناير الماضي يطالب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، ومؤخرا اعتمد مجلس الأمن مشروع قرار مقدم من الإمارات صنف المليشيا للمرة الأولى جماعة إرهابية.