واشنطن تجدد دعمها للحكومة الشرعية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن

الأربعاء 16 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعرب المبعوث الامريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ عن دعم بلاده التام للجهود التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة لليمن والرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام، مجدداً دعم بلاده للحكومة الشرعية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة للدفع بعملية السلام وإنهاء الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية ضد اليمنيين.

وخلال اللقاء أكد بن مبارك إلى أنه في الوقت الذي تتكاتف فيه جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام في اليمن، ما زالت المليشيات الحوثية ماضية في عدوانها وتصعيدها العسكري، مشيراَ إلى قيام هذه المليشيات بشن هجمات عسكرية مؤخراً على عدد من الجبهات الجنوبية لمدينة مأرب واستمرارها في تحشيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال في رسالة واضحة تعكس وحشية هذه الجماعة، وأفعالها الإرهابية، وعدم جديتها في تحقيق أي تقدم نحو إحلال السلام في اليمن وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

كما ندد بما تقوم به مليشيات الحوثي من افتعال الأزمات فيما يتعلق بالمتاجرة بالسلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين من وقود وغاز الطبخ المنزلي وقيامها باستغلال هذا الأمر لزيادة تحشيد المقاتلين ومنع المواطنين من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من هذه المواد على الرغم من أن الحكومة الشرعية تحرص على توفيرها لكافة المحافظات وخاصة تلك الواقعة تحت سيطرة المليشيات. مؤكداً أن هذه المليشيات لا تأبه لمصلحة المواطنين وتسعى إلى توظيف كافة الوسائل لزيادة معاناتهم دون رادع من وازع أو ضمير، وفي ظل غياب أي وسائل ضغط حقيقية من قبل المجتمع الدولي تجاه جرائم هذه المليشيات بحق أبناء الشعب اليمني.

حضر اللقاء القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي.