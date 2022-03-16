باحث يمني ينال الدكتورة في اللغة الانجليزية من جامعة «بامو» الهندية

الأربعاء 16 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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حصل الباحث حميد محمد عبد المغني موفد كلية المجتمع صنعاء إلى الهند اليوم الثلاثاء على درجة الدكتوراه في اللغة الانجليزية من جامعة بامو الهندية بعد دفاع علني وناجح عن أطروحته الموسومة بـ "البحث عن الهوية: دراسة نقدية لروايات مختارة للكاتب اورهان باموق"

وقد قدّم الباحث عرضًا مميزًا نال إعجاب لجنة التحكيم التي أشادت بالأطروحة و بأداء الباحث المتمكّن وقد أجاب الباحث حميد عبدالمغني على كل تساؤلات اللجنة والحضور وأعلنت لجنة التحكيم منح الباحث درجة الدكتوراه في اللغة الانجليزية مع التوصية بنشر الأطروحة.