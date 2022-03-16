باحث يمني ينال الدكتورة في اللغة الانجليزية من جامعة «بامو» الهندية تقرير دولي يفضح المتورطين في إفتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرة الميليشيات قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب تُنفذ تمارين قتالية متعددة والعميد السياغي يكشف عن المهمة النص الكامل لإيحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام"مجلس الأمن" التحالف يعلن توجيه ضربات موجعة ضد المليشيات في مأرب وصعدة روسيا تعلن الخروج من «مجلس أوروبا» في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن.. «غروندبيرغ» يتحدث عن إجراءات أممية عاجلة لتخفيف أزمة الوقود وتحسين حرية الحركة تعرف عل طريقة إنقاص وزنك بشكل سريع واحذر احد الطرق دراسة جديدة تكشف تميز المرأة عن الرجل في مجال الفشل ماذا طلب هذا الوزير السعودي من المواطنين والمقيمين بالمملكة ولاقى طلبه تفاعلًا كبيرًا؟
حصل الباحث حميد محمد عبد المغني موفد كلية المجتمع صنعاء إلى الهند اليوم الثلاثاء على درجة الدكتوراه في اللغة الانجليزية من جامعة بامو الهندية بعد دفاع علني وناجح عن أطروحته الموسومة بـ "البحث عن الهوية: دراسة نقدية لروايات مختارة للكاتب اورهان باموق"
وقد قدّم الباحث عرضًا مميزًا نال إعجاب لجنة التحكيم التي أشادت بالأطروحة و بأداء الباحث المتمكّن وقد أجاب الباحث حميد عبدالمغني على كل تساؤلات اللجنة والحضور وأعلنت لجنة التحكيم منح الباحث درجة الدكتوراه في اللغة الانجليزية مع التوصية بنشر الأطروحة.