قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب تُنفذ تمارين قتالية متعددة والعميد السياغي يكشف عن المهمة

الثلاثاء 15 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفذت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب اليوم الثلاثاء، تمارين قتالية متعددة لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي.

وأكد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي، أن إجراء التمارين والتدريبات من الضروريات كونها تسهم في رفع قدرات منتسبي القوات، وتجعلهم في جهوزية تامة طوال الوقت، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، لمواجهة كل التهديدات والمخاطر التي تستهدف المواطن.

وأضاف أن التكثيف من التدريب والتأهيل وتطوير القدرات يأتي من منطلق المسؤولية التي تقع على عاتق منتسبي قوات الأمن الخاصة وزملائهم في الوحدات الأمنية الأخرى بالمحافظة في تأمين الجبهة الداخلية والتصدي لكافة التشكيلات والخلايا الإرهابية لمليشيا الحوثي التي تسعى دائما لاستهداف أمن واستقرار مأرب حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

وأشار العميد السياغي إلى أن التجهيز والتدريب بأعلى المستويات ساهم في تحقيق إنجازات نوعية واستباقية ضد عناصر مليشيا الحوثي وأدى إلى إحباط وإفشال العديد من المخططات الإرهابية لتلك العناصر التي كانت تستهدف المدنيين الآمنين والنازحين في المحافظة.

وأكد أن عملية التطوير والتدريب والتأهيل لن تتوقف طالما والعدو الحوثي ما يزال متواجدا ويمثل تهديدا لأمن المواطن والجمهورية ودول الجوار الشقيقة.