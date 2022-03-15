آخر الاخبار

قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب تُنفذ تمارين قتالية متعددة والعميد السياغي يكشف عن المهمة النص الكامل لإيحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام"مجلس الأمن" التحالف يعلن توجيه ضربات موجعة ضد المليشيات في مأرب وصعدة روسيا تعلن الخروج من «مجلس أوروبا» في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن.. «غروندبيرغ» يتحدث عن إجراءات أممية عاجلة لتخفيف أزمة الوقود وتحسين حرية الحركة تعرف عل طريقة إنقاص وزنك بشكل سريع واحذر احد الطرق دراسة جديدة تكشف تميز المرأة عن الرجل في مجال الفشل ماذا طلب هذا الوزير السعودي من المواطنين والمقيمين بالمملكة ولاقى طلبه تفاعلًا كبيرًا؟ جلسة علنية لمجلس الأمن اليوم ستشهد عودة المبعوث السابق غريفيث للحديث عن اليمن وثلاث احاطات ستقدم خلال الجلسة.. تفاصيل رغم الحرب والوضع البائس.. اليمن تستقبل آلاف الأفارقة خلال شهر واعداد كبيرة من المغتربين العائدين من السعودية

التحالف يعلن توجيه ضربات موجعة ضد المليشيات في مأرب وصعدة

الثلاثاء 15 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 402

 

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب وصعدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأوضح التحالف، في بيان، أن العمليات أسفرت عن تدمير (13) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.

إقراء أيضاً
قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب تُنفذ تمارين قتالية متعددة والعميد السياغي يكشف عن
النص الكامل لإيحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام"مجلس الأمن"
في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن.. «غروندبيرغ» يتحدث عن إجراءات أممية عاجلة لتخفيف
جلسة علنية لمجلس الأمن اليوم ستشهد عودة المبعوث السابق غريفيث للحديث عن اليمن وث
رغم الحرب والوضع البائس.. اليمن تستقبل آلاف الأفارقة خلال شهر واعداد كبيرة من ال
روايتان حول مصير عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني بعد انفجار سيارة مفخخة استهدف
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس