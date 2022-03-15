التحالف يعلن توجيه ضربات موجعة ضد المليشيات في مأرب وصعدة

الثلاثاء 15 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب وصعدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف، في بيان، أن العمليات أسفرت عن تدمير (13) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.