التحالف يعلن توجيه ضربات موجعة ضد المليشيات في مأرب وصعدة

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب وصعدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح التحالف، في بيان، أن العمليات أسفرت عن تدمير (13) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.