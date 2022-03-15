جلسة علنية لمجلس الأمن اليوم ستشهد عودة المبعوث السابق غريفيث للحديث عن اليمن وثلاث احاطات ستقدم خلال الجلسة.. تفاصيل رغم الحرب والوضع البائس.. اليمن تستقبل آلاف الأفارقة خلال شهر واعداد كبيرة من المغتربين العائدين من السعودية روايتان حول مصير عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني بعد انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه وصور من موقع الحادثة.. شاهد رويترز: مشاورات يمنية جديدة في السعودية بمشاركة الحوثيين يرعاها مجلس التعاون الخليجي واشنطن: الحرب في أوكرانيا تتسبب بارتفاع الأسعار في اليمن جولة أممية جديدة لإحلال السلام باليمن.. المعوقات وفرص النجاح سلطات مأرب تستغرب بيان منظمة أطباء بلا حدود وتعتبره ”خالٍ من المهنية“ الصين تعود للواجهه وتثير الذعر والهلع في العالم من جديد وتعلن عن أرقام وحصيلة صادمة في الإصابات حرب طاحنة ومشتعلة وانفجارات وصفارات إنذار بكييف وقصف عنيف على خاركيف استعدادات وتحضيرات واسعة في مأرب للتنفيذ الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال الجولة الثانية
يعقد مجلس الأمن الدولي،مساء اليوم الثلاثاء جلسة علنية مفتوحة حول اليمن، ستتبعها جلسة مشاورات مغلقة.
وخلال الجلسة العلنية سيرفع كل من المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبيرغ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إحاطتين إلى المجلس حول الوضع في اليمن.
من جهته سيرفع رئيس البعثة الأممية لتطبيق اتفاق الحديدة "أنمها" الجنرال مايكل بيري إحاطة للمجلس خلال جلسة المشاورات المغلقة.
وتبدأ الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن اليوم حول اليمن في حوالي الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.
يأتي هذا الاجتماع بعد أسبوعين من إصدار مجلس الأمن للقرار رقم 2624 (في 28 فبراير الماضي) الذي جدد من خلاله منع تصدير الأسلحة لليمن لعام آخر، وقد وصف هذا القرار ميليشيا الحوثيين بأنها "جماعة إرهابية".
يذكر أن الموقف الروسي حينها كان لافتاً وغير متوقع حيث صوت مندوب موسكو لصالح هذا القرار.
وقد صوتت حينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) جميعها لصالح القرار. من جهتها، امتنعت 4 دول عن التصويت عليه، هي البرازيل وإيرلندا والمكسيك والنرويج، والتي أكدت أن امتناعها يأتي "لأسباب إنسانية"، على حد قولها.